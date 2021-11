Le fiancé de Britney Spears, Sam Asghari, fait référence à Justin Timberlake en ligne

Le vendredi 19 novembre, Spears a publié sur Instagram une publication contenant une vidéo de Christina Aguilera refusant – sur l’insistance de son publiciste – de donner son avis sur la fin de sa tutelle. Cependant, elle a dit qu’elle était « heureuse » pour Spears.

« J’aime et j’adore tous ceux qui m’ont soutenu », a écrit Spears. « Mais refuser de parler alors que vous connaissez la vérité équivaut à un mensonge !!! 13 ans dans un système abusif corrompu, mais pourquoi est-ce un sujet si difficile à aborder pour les gens ??? Je suis celui qui y est allé à travers elle !!! Tous les supporters qui ont pris la parole et m’ont soutenu merci … oui je compte !!!!! «

Aguilera, qui a joué avec le chanteur « Toxic » et Timberlake dans la toute nouvelle série Mickey Mouse Club de Disney, puis est devenu célèbre en tant que pop star en même temps qu’ils l’ont fait à la fin des années 90, a exprimé son soutien à l’offre légale de Spears. pour la liberté en juin, quelques jours après son témoignage au tribunal.

« Ces derniers jours, j’ai pensé à Britney et à tout ce qu’elle traverse », a tweeté Aguilera à l’époque. « Il est inacceptable qu’une femme, ou un être humain, désireux de contrôler son propre destin ne soit pas autorisé à vivre sa vie comme il le souhaite. Être réduit au silence, ignoré, intimidé ou privé du soutien de ses » proches » chose la plus épuisante, dévastatrice et avilissante qu’on puisse imaginer. Les dommages mentaux et émotionnels que cela peut causer à un esprit humain ne doivent pas être pris à la légère. «

En 2018. Asghari a subtilement ombragé Aguilera sur Instagram lorsqu’un fan lui a demandé : « » Britney ou Christina ? » Il a répondu » Christina qui ? «