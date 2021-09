Le fiancé de Britney Spears, Sam Asghari, ne retient pas qu’il y ait encore un autre documentaire sur la pop star

Le documentaire le plus récent, Controlling Britney Spears, avait plus d’anciens amis et employés de Spears qui ont fait de graves allégations. Parmi elles, les sources affirment que Spears s’est vu administrer ses médicaments par un service de sécurité 24h/24 et 7j/7 et qu’elles se sont même connectées à son compte iCloud pour surveiller toutes ses activités, y compris les appels, les SMS et les photos. Il est également allégué que le père de Spears, Jamie, a dû approuver les hommes de sa vie et leur a fait signer des NDA. S’il est lui-même effectivement sous NDA, Sam Asghari ne pourrait probablement pas confirmer ou nier les allégations, même s’il le voulait, mais il a quand même partagé sa méfiance derrière les motivations du nouveau documentaire, en déclarant :