Le fiancé de Britney Spears, Sam Asghari, nuance Justin Timberlake dans un nouveau message

Sam Asghari jette-t-il un peu d’ombre sur l’ex-petit ami de la fiancée Britney Spears, Justin Timberlake ? L’acteur semblait lancer un léger coup au chanteur de « SexyBack » sur son histoire Instagram dimanche, partageant une capture d’écran d’un article sur lui remerciant sa future épouse d’avoir aidé sa carrière d’acteur.

« Ramener du sexy, c’est cool et tout », a-t-il écrit sur l’image. « Mais ramener (vraiment) à Hollywood est encore plus sexy. » Le message d’Asghari s’est terminé par un emoji clignant de la langue, indiquant que tout cela peut être très amusant, mais les fans ont rapidement compris la référence à la chanson à succès 2006 de Timberlake. L’artiste et reine de la pop de « Cry Me a River » est sortie de 1999 à 2002, mais leur rupture a été entachée de rumeurs selon lesquelles Spears aurait été infidèle.

(Photo : Sam Asghari)

Il semble que les deux ex aient mis cela derrière eux, cependant, avec l’artiste « Toxic » partageant une vidéo en avril 2020 d’elle-même dansant sur la chanson de Timberlake « Filthy ». Elle a écrit dans la légende de la vidéo: « PS, je sais que nous avons eu l’une des plus grandes ruptures au monde il y a 20 ans …… mais bon, l’homme est un génie », a-t-elle sous-titré la vidéo via Instagram à l’époque. « Super chanson JT !!!! Pssss si tu SAIS CE QUI EST BON !!!!!! » Timberlake a répondu à l’époque avec les emoji les mains en l’air et les emoji de rire en pleurs.

En février 2021, Timberlake s’est officiellement excusé auprès de Spears pour son rôle dans leur séparation et la frénésie médiatique qui a suivi après la sortie du New York Times Presents: Framing Britney Spears. « J’ai vu les messages, les tags, les commentaires et les inquiétudes et je veux répondre. Je suis profondément désolé pour les moments de ma vie où mes actions ont contribué au problème, où j’ai parlé à tort ou à travers pour ce qui était juste. Je comprends que j’ai échoué dans ces moments et dans beaucoup d’autres et que j’ai bénéficié d’un système qui tolère la misogynie et le racisme », a-t-il déclaré dans un communiqué à l’époque. « Je veux spécifiquement m’excuser auprès de Britney Spears et de Janet Jackson individuellement, parce que je tiens à ces femmes et que je les respecte et je sais que j’ai échoué. Je me sens également obligé de répondre, en partie parce que toutes les personnes impliquées méritent mieux et surtout, parce que une conversation plus large à laquelle je veux de tout cœur participer et à partir de laquelle je grandis. »

Il soutiendrait ensuite à nouveau Spears sur les réseaux sociaux en juin après son témoignage explosif devant le tribunal demandant à être libéré de son conservateur. « Après ce que nous avons vu aujourd’hui, nous devrions tous soutenir Britney en ce moment », avait-il tweeté à l’époque. « Peu importe notre passé, bon ou mauvais, et peu importe depuis combien de temps cela remonte … ce qui lui arrive n’est tout simplement pas bien. Aucune femme ne devrait jamais être empêchée de prendre des décisions concernant son propre corps. Personne ne devrait JAMAIS être retenu contre leur gré… ou avoir à demander la permission d’accéder à tout ce pour quoi ils ont travaillé si dur. »