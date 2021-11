Le fiancé de Britney Spears, Sam Asghari, rejoint d’autres célébrités pour célébrer la fin du mandat de la chanteuse

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Britney Spears a été libérée de ses 13 ans de tutelle. Vendredi, la juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Brenda Penny, a décidé de mettre fin à son arrangement juridique et le monde a montré son enthousiasme sur les réseaux sociaux. À la suite de la décision, l’avocat de Spears, Matthew Rosengart, s’est tenu devant la presse où il a confirmé que le chanteur de « Toxic » n’aurait pas à se substituer à une évaluation mentale. « Nous pensons que c’était le bon résultat », a-t-il déclaré à la foule.

Comme elle n’était pas présente à l’audience, la pop star a répondu à la nouvelle sur les réseaux sociaux. « Bon Dieu, j’aime tellement mes fans que c’est fou !!! Je pense que je vais pleurer le reste de la journée !!!! Le meilleur jour de ma vie… loue le Seigneur… puis-je avoir un amen », a-t-elle écrit.

Des millions de personnes ont célébré la décision, dont de nombreuses célébrités. Paris Hilton a tweeté « Je suis si heureuse que ce jour soit enfin arrivé. Ce moment est attendu depuis si longtemps. @britneyspears est enfin libre !!! Vous êtes l’âme la plus résistante, la plus gentille et la plus inspirante. Nous vous aimons tous tellement tellement ! Vos meilleurs jours sont encore à venir ! #FreedBritney. » Son fiancé, Sam Asghari, a déclaré : « L’histoire s’est faite aujourd’hui. Britney est libre ! »

Luann de Lesseps : « Félicitations @britneyspears ! #FreeBritney. » Jameela Jamil a commenté : « C’est tellement incroyable qu’elle soit libre !!!! Bon avocat. Des fans extraordinaires. Et une femme incassable qui n’aurait jamais dû faire autant tester son endurance. »

Les créatrices de mode Donatella Versace et Vera Wang a également répondu à la nouvelle, clairement heureux pour l’artiste musical. « La liberté est un droit humain. Mon cœur sourit pour toi, Britney. Félicitations pour ton émancipation retrouvée et méritée. Je t’aime, tes fans féroces t’aiment et le monde A BESOIN de ton éclat. Joyeux Britneypendance day ! #FreeBritney », a écrit Versace. . Wang a commenté la nouvelle en ajoutant « LIBERTÉ. Tellement heureux pour toi @BritneySpears !!!!!!!!!! XX V #freebritney »

La chanteuse Dionne Warwick, qui a déjà exprimé son soutien au mouvement #FreeBritney, a déclaré : « Je vous verrai tous au @DOCNYCfest ce soir. Cependant, aujourd’hui est aussi un jour pour célébrer la libération de Britney Spears. » Tana Mongeau a déclaré avec enthousiasme: « BRITNEY EST F–KING GRATUIT !!!!!!! AUJOURD’HUI SERA SUPER. MIEUX QUE SUPER. NOUS T’AIMONS BRITNEY AHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!! F- -K THE SYSTEM ET F–K JAMIE SPEARS !!! LA REINE A PRIS AHHHHH. » Nathalie Emmanuel a déclaré : « Félicitations @britneyspears !! Volez librement !!!! #FreeBritney. » Andy Cohen s’est joint à nous, ajoutant : « Britney : GRATUIT ! »