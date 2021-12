Le fiancé de Britney Spears, Sam Asghari, révèle qu’il a auditionné pour « And Just Like That »: « C’était un super rôle »

Les fans auraient pu voir le fiancé de Britney Spears, Sam Asghari, apparaître dans le renouveau de « Sex and the City », « And Just Like That ».

Le joueur de 27 ans a profité de son histoire Instagram mercredi, où il a expliqué qu’il avait auditionné pour un petit rôle dans l’épisode cinq de la série HBO Max.

Le rôle était pour le physiothérapeute de Carrie Bradshaw, Travis.

« Mec, j’attendais ce rôle avec impatience pour le redémarrage de ‘Sex and the City’, ‘And Just Like That' », a écrit Asghari, selon le magazine People. « Criez au mec qui l’a eu! C’était un rôle dope. »

L’acteur australien Ryan Cooper a décroché le poste.

L’émission originale s’est déroulée de 1998 à 2004 et a engendré deux films. (HBO Max)

Dans la série, les téléspectateurs voient Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) et Miranda Hobbs (Cynthia Nixon) se réunir pour un nouveau chapitre de l’histoire des amies à la mode alors qu’elles naviguent dans la vie de femmes à New York.

Asghari a auditionné pour le rôle du physiothérapeute de Carrie Bradshaw, Travis. (Paul Archuleta/FilmMagic)

Kim Cattrall n’a pas repris son rôle de Samantha et n’est dans la suite que de nom.

