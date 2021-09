Le fiancé de Britney Spears, Sam, se moque des fans l’exhortant à signer un contrat de mariage

in

Britney Spears“Le fiancé répond aux fans qui semblent préoccupés par le fait qu’il veut un morceau de la superstar.

Après que le couple a annoncé ses fiançailles le dimanche 7 septembre. 12, Sam asghari a profité de son histoire Instagram plus tard dans la soirée pour s’adresser à des personnes qui imploraient Britney, 39 ans, de signer un contrat de mariage avant de se marier.

“Merci tout le monde est concerné par le contrat de mariage !” Sam, 27 ans, a écrit. Il a ajouté: “Bien sûr, nous obtenons un contrat de mariage vêtu de fer pour protéger ma collection de jeep et de chaussures au cas où elle me larguerait un jour [crying while laughing emojis]. “

Le message était clairement une réponse effrontée à ceux qui s’inquiétaient des nouvelles de Britney, en particulier à la lumière de ses deux précédents mariages ratés. Son mariage en 2004 avec un ami d’enfance Jason alexandre a été annulée et elle a demandé le divorce de Kevin Federline en novembre 2006.

Le sept. Le 12 décembre, Britney a partagé des images sur Instagram de sa bague de Sam et a ajouté la légende, “Je ne peux pas f – king le croire!” Cette actrice primée aux Oscars Octavia Spencer d’écrire sans ambages dans la section des commentaires, “Faites-lui signer un contrat de mariage.”