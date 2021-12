Le fiancé de Hoda Kotb, Joel Schiffman, construit une maison de jeu pour ses filles à Noël

Hoda Kotb a passé les vacances avec son fiancé Joel Schiffman et leurs deux filles, Haley et Hope. Selon PEOPLE, Schiffman a travaillé dur pour s’assurer que la journée soit spéciale pour les deux petits. Sur Instagram, Kotb a posté une photo de son autre significatif travaillant sur une maison de jeu pour que les filles puissent en profiter le jour de Noël.

Kotb et Schiffman ont certainement fait de leur mieux en essayant de mettre en place la maison de jeu. Le présentateur de Today Show a d’abord publié une photo de son futur mari alors qu’il tentait de mettre la touche finale à la salle de spectacle. Dans un tir ultérieur, Kotb a tenté de donner un coup de main. Cependant, le couple a semblé éclater de rire au milieu de leurs efforts pour le mettre en place. D’après sa légende pour le message, ce qui était censé être une configuration « simple » s’est avéré être tout sauf.

En plus de publier des chroniques sur la configuration de leur maison de jeu, Kotb a également souhaité à ses abonnés un « Joyeux Noël » en publiant une photo de sa famille. Tous les membres de la famille ont enfilé des pyjamas assortis pour la photo, dont Kotb, Schiffman, leurs deux filles, la sœur de Kotb, Hala Kotb, et sa mère Sameha Kotb. Son message comprenait même des clichés de Haley et Hope ouvrant certains de leurs cadeaux de Noël. La plus jeune de Kotb, Hope, a clairement adoré avoir une poupée bébé, alors qu’elle partageait un sourire éclatant pour la caméra alors qu’elle montrait son cadeau.

Kotb et Schiffman passent les vacances ensemble depuis des années maintenant, car ils sont un objet depuis un certain temps. Le couple s’est fiancé en novembre 2019. Ils avaient initialement prévu de se marier en novembre 2020, mais en raison de la pandémie de COVID-19, leurs plans ont été suspendus. En juillet 2021, Kotb a fait le point sur la planification de son mariage à la demande de sa co-présentatrice, Jenna Bush Hager.

« Nous essayons simplement de nous assurer que tout le monde peut voyager. C’est vraiment ce que nous voulons faire », a déclaré Kotb, par PEOPLE. « Nous voulons le faire dans un endroit que nous aimons au plus profond de notre âme et qui compte beaucoup pour nous, et nous voulons que nos plus proches viennent. » Elle a ajouté: « Mais Joel n’arrêtait pas de dire: ‘Pourquoi attendons-nous? Allons-y déjà.' » Dans le passé, la personnalité d’aujourd’hui a expliqué qu’elle envisageait un mariage à destination. Cependant, étant donné que la pandémie continue de poser un problème, on ne sait pas si elle sera toujours en mesure d’y parvenir.