Le fiancé de Patrick Mahomes envoie un message aux sceptiques alors que les Chiefs remportent l’AFC West

Brittany Matthews avait un message pour ceux qui doutaient des Chiefs de Kansas City au début de la saison après que leur victoire contre les Steelers de Pittsburgh a remporté le titre de l’AFC West et une place en séries éliminatoires dimanche.

Le fiancé de Patrick Mahomes l’a collé aux critiques dans un tweet dimanche soir.

Patrick Mahomes # 15 des Chiefs de Kansas City célèbre avec sa petite amie, Brittany Matthews, après avoir battu les 49ers de San Francisco 31-20 au Super Bowl LIV au Hard Rock Stadium le 02 février 2020 à Miami, en Floride. (Andy Lyons/.)

« Les séries éliminatoires arrivent et si vous en doutiez, regardez le film et bonne nuit à tous », a-t-elle écrit.

Il a fallu 16 semaines aux Chiefs pour revenir, mais la victoire éclatante 36-10 contre les Steelers était un point d’exclamation au sommet d’une saison difficile. Mahomes a récolté 258 verges par la passe et trois passes de touché. Il semblait avoir Kansas City sur le siège du conducteur à l’avenir.

« Je fais à 100 pour cent. Cette année autant que n’importe quelle autre », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il avait encore de l’appréciation pour avoir remporté le titre de division.

Patrick Mahomes # 15 des chefs de Kansas City et sa petite amie, Brittany Matthews, regardent les Dallas Mavericks affronter les pélicans de la Nouvelle-Orléans à l’American Airlines Center le 04 mars 2020 à Dallas, Texas. (Tom Pennington/.)

« Si vous regardez l’AFC West, je veux dire que chaque équipe se bat pour une place en séries éliminatoires. C’est une division difficile dans laquelle vous devez entrer avec l’état d’esprit que nous devons gagner les matchs de division de l’AFC West pour arriver là où nous voulons être à. Pour pouvoir gagner l’AFC West, pour pouvoir obtenir ce premier but – évidemment, comme vous l’avez dit, nous avons plus de buts que nous voulons poursuivre, mais c’était le premier. Pour franchir cette étape, vous devez construire cet élan dans les séries éliminatoires et essayer de tenter le coup. »

Kansas City a commencé 3-4 avec un tas de questions pour savoir s’il s’agissait de la même équipe qui a fait le Super Bowl les deux dernières années consécutives.

Le quart-arrière des Kansas City Chiefs Patrick Mahomes (15) embrasse la fiancée Brittany Matthews avant un match de la NFL entre les Las Vegas Raiders et les Kansas City Chiefs le 12 décembre 2021 au GEHA Field du Arrowhead Stadium de Kansas City, MO. (Scott Winters/Icon Sportswire via .) (.)

Les Chiefs semblaient avoir rejeté tous les critiques avec leur récente séquence de victoires.

Depuis leur fiche de 3-4 lors de leurs sept premiers matchs, les Chiefs sont sur une séquence de huit victoires consécutives avec deux autres matchs à jouer dans la saison. Kansas City semble devenir chaud au bon moment.