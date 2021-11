Le fiasco de l’Afghanistan montre que l’armée américaine encourage les généraux de poche, selon un colonel à la retraite : The Last 96

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les principaux conseillers militaires du président Biden auraient dû prédire l’effondrement imminent de l’Afghanistan – puis offrir leur démission si le commandant en chef refusait de modifier ses plans de retrait, a déclaré un ancien commandant adjoint à Fox News.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, le chef d’état-major interarmées, le général Mark Milley et le chef du Commandement central, le général Kenneth McKenzie, avaient la responsabilité de rester fermes s’ils pensaient que le retrait rapide des troupes se terminerait par une catastrophe, a déclaré le colonel à la retraite Andrew Milburn. Fox News.

« Pouvez-vous imaginer si ces trois ou même deux sur trois avaient offert leur démission ? » Milburn, un ancien commandant adjoint du centre des opérations spéciales, a déclaré. « Vous ne pensez pas que cela aurait pu faire réfléchir le président à deux fois ?

Il a fait valoir que tous les trois sont le produit d’une culture que l’armée a encouragée et qui favorise les dirigeants obéissants plutôt que les libres penseurs de principes.

« Je pense qu’ils sont le produit d’une culture née au sein de l’armée américaine qui n’encourage tout simplement pas la pensée innovante ou la pensée créative », a déclaré à Fox News Milburn, qui a passé 31 ans dans l’armée. « Cela récompense peut-être l’obéissance avant tout. »

« Je pense qu’au sein de nos organisations, la Force conjointe, nous avons malheureusement une culture qui ne voit pas toujours les penseurs créatifs les plus déterminés atteindre le sommet », a-t-il poursuivi. « C’est une culture qui, à mon avis, ne va pas. »

WASHINGTON, DC – 28 SEPTEMBRE : le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin (C) Président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley (L) et commandant du Commandement central américain, le général Kenneth McKenzie (R) témoignent lors d’une audience devant le Sénat armé Comité des services à l’immeuble de bureaux du Sénat Dirksen le 28 septembre 2021 sur la colline du Capitole à Washington, DC. Le comité a tenu l’audience « pour recevoir des témoignages sur la conclusion des opérations militaires en Afghanistan et les plans pour de futures opérations antiterroristes ». (Photo par Alex Wong/.) (Alex Wong/.)

« La sanction ultime »

À ce jour, personne n’a été tenu pour responsable de ne pas avoir prédit la saisie rapide de Kaboul par les talibans alors que des citoyens américains habitaient toujours la ville. Milburn a déclaré que l’effondrement du gouvernement afghan aurait dû être évident.

« Comment ces trois-là se tiennent-ils pour responsables ? Je les ai tous trois vus au cours de la période de 90 jours utiliser ce terme », a déclaré Milburn à propos d’Austin, Milley et McKenzie.

« Il est très difficile d’expliquer exactement ce que cela signifie si vous restez en fonction », a-t-il ajouté. « Se tenir souvent pour responsable est un prélude à la résignation. Pas toujours, mais… c’est vraiment la sanction ultime. Du coup, il est difficile de les prendre au sérieux.

Milburn a déclaré que le trio avait « rendu creux leurs propres mots ».

Il a évoqué une audience du Comité des forces armées du Sénat le 28 septembre où Milley a déclaré qu’il ne démissionnerait pas parce que les membres des forces armées à Kaboul ne pouvaient pas refuser leurs ordres. Le général a déclaré qu’il serait injuste d’abandonner ses fonctions alors que les hommes enrôlés ne le pouvaient pas.

Milburn a déclaré à Fox News que le témoignage de Milley « a montré qu’il n’avait pas une bonne compréhension de son éthique professionnelle » et a qualifié son raisonnement d' »illogique ».

Tout en expliquant pourquoi il n’a pas démissionné, Milley a également déclaré que la nation « ne veut pas que les généraux sachent quels ordres nous allons accepter ». Il a souligné l’importance du contrôle civil de l’armée.

Mais Milburn a déclaré que les souhaits du public américain ne sont pas « vraiment le seul arbitre de prendre cette décision morale parce que … son serment était à la Constitution ».

« Ce n’est pas nécessairement ce que le public américain aimerait », a poursuivi Milburn. « C’est ce qu’il pense être son devoir envers la Constitution. Pas envers une personne en particulier. »

Milley a également témoigné qu’il ne sert que de conseiller du président et que le commandant en chef peut choisir d’ignorer son avocat.

Alors que Milburn était d’accord, il a également déclaré que si Austin et McKenzie donnaient le même conseil, qu’un ordre particulier pourrait provoquer une catastrophe aussi grave que le retrait de l’Afghanistan, « ne feriez-vous pas une position plus ferme ? »

« C’est le moment de tenir bon et de dire simplement: » Pas de patron. Je vous donnerai ma démission « », a déclaré Milburn à Fox News. « Cela devrait être notre attente collective envers ces personnes. »

WASHINGTON, DC – 29 SEPTEMBRE : le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark A. Milley, témoigne lors d’une audience du comité des services armés de la Chambre sur la fin de la mission militaire américaine en Afghanistan dans le Rayburn House Office Building au Capitole américain le 29 septembre 2021 à Washington, DC. (Photo de Rod Lamkey-Pool/.) (Photo de Rod Lamkey-Pool/.)

Un tel mouvement ne serait pas sans précédent. James Mattis, premier secrétaire à la Défense de l’ancien président Trump, a quitté son poste après des désaccords répétés avec le commandant en chef.

« Vous avez le droit d’avoir un secrétaire à la Défense dont les vues sont mieux alignées avec les vôtres », a-t-il écrit dans sa lettre de démission.

Milburn a également fait valoir que les chefs militaires de Biden auraient dû planifier la prise de contrôle immédiate des talibans, même si cela était considéré comme peu probable.

« Personne vraiment sans prévoyance ne pourrait dire [Biden] va tirer [the troops] et le gouvernement afghan ne s’effondrera pas », a-t-il déclaré à Fox News.

« Certes, en tant que planificateurs militaires, vous avez toujours un plan d’urgence, peu importe à quel point vous pensez qu’un événement est improbable », a ajouté Milburn. « Si les événements vont être catastrophiques, vous prévoyez cela. »

« Ignorant les ramifications de toute décision que vous prenez ou ordonnez que vous passez, je suppose que cela relèverait de cette catégorie de SNAFU », a-t-il déclaré.

En fin de compte, les dirigeants en uniforme doivent savoir quand se dresser contre leurs supérieurs pour mieux servir la nation, a fait valoir Milburn.

« En tant que militaire professionnel, notre devoir n’est pas simplement de suivre les ordres », a-t-il déclaré à Fox News. « Il y a un moment où si nous voyons quelque chose qui se passe catastrophique pour l’institution, alors notre serment à la Constitution ne nous oblige-t-il pas à prendre des mesures ?

Pourtant, McKenzie n’a pas donné suite à la suggestion d’un haut dirigeant des talibans selon laquelle les États-Unis assument la responsabilité de la sécurité de tout Kaboul pendant l’évacuation, a déclaré le général quatre étoiles lors d’une audience du 29 septembre à la House Armed Services Committee. Il a dit qu’il n’était pas sûr que cette offre ait été présentée à Biden.

« Ce n’était pas la raison pour laquelle j’étais là, ce n’était pas mon instruction », a déclaré McKenzie au panel. « Je ne considérais pas cela comme une offre formelle et ce n’était pas la raison pour laquelle j’étais là, donc je n’y ai pas donné suite », a déclaré McKenzie au panel.

Les talibans ont finalement pris le parti de sécuriser l’aéroport de Kaboul. Un kamikaze de l’EIIS-K a contourné les postes de contrôle des talibans et tué au moins 170 Afghans et 13 militaires américains.

La « phobie de la décision chronique » d’Austin

Milburn a déclaré qu’un mauvais leadership est la norme et que les mauvaises décisions du haut – même mineures – s’amplifient en bas de l’échelle.

Il a répété une blague que les Marines racontaient souvent : « Quelle est la différence entre le Corps des Marines et les Boy Scouts of America ? Les Boy Scouts ont un leadership adulte.

C’était le genre de blague utilisée « pour atténuer votre sentiment d’impuissance » depuis « le bas de la pyramide », a déclaré Milburn à Fox News. Dans l’armée, « les résultats d’un leadership inefficace ou d’une inefficacité ou simplement d’erreurs mineures se font grandement ressentir à la fin du fouet ».

Austin, pour sa part, s’est bâti une réputation de « phobie chronique des décisions » – craignant la prise de décision – lorsqu’il dirigeait le commandement central, Milburn a écrit dans un éditorial sur la tâche et le but où il a appelé le secrétaire à démissionner.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 17 juin 2021, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, à gauche, et le président du Joint Chiefs, le général Mark Milley, s’entretiennent devant une audience du Comité sénatorial des crédits à Capitol Hill à Washington. (Evelyn Hockstein/Piscine via AP) (Evelyn Hockstein/Piscine via AP)

Ne pas prendre de décisions « cause beaucoup de frustration en dessous de vous », a déclaré Milburn à Fox News. « Beaucoup d’entre nous préféreraient avoir un commandant tyrannique plutôt qu’un autre qui évite simplement les décisions parce qu’à la fin du fouet, cela provoque toutes sortes de confusion. »

Dans l’armée, « la chose la plus importante que vous ayez est votre réputation », a déclaré le colonel à la retraite à Fox News. « Ce n’est même pas un rang, ce n’est pas nécessairement une autorité à un moment donné. C’est la capacité pour vous d’inspirer les gens, en particulier ceux en dessous de vous. »

Milburn a signalé un programme qui a horriblement échoué sous Austin lorsqu’il était le commandant en chef au Moyen-Orient.

Le ministère de la Défense a lancé un programme de 500 millions de dollars en décembre 2014 pour former 5 400 combattants syriens par an afin d’aider les États-Unis à combattre l’Etat islamique. En septembre suivant, Austin a déclaré à la commission sénatoriale des forces armées que seuls « quatre ou cinq » stagiaires combattaient en Syrie.

Le programme a été fermé des semaines plus tard.

« Cela me semblait juste incompréhensible qu’il n’y ait aucune ramification pour lui à part, je suppose, juste être embarrassé », a-t-il déclaré à Fox News. « Pouvez-vous imaginer que quelqu’un ne soit pas renvoyé pour ce genre de mauvaise gestion? Mais d’une manière ou d’une autre, il a survécu. »

Milburn a déclaré que cela avait probablement causé des « dommages irréparables » au commandement central et à l’armée.

« Ce que nous avons vu pendant les derniers jours de la chute de Kaboul, qui peut nier que ces images ont été désastreuses pour notre crédibilité en tant que nation ? » Milburn a ajouté.

Le Pentagone a refusé de commenter.

Matt Leach a contribué à ce rapport.