Le fichier FBI de Kurt Cobain rendu public pour la première fois

le Bureau fédéral d’enquête (FBI) a rendu son dossier lié au retard NIRVANA chanteur Kurt Cobain accessible au public pour la première fois. Selon Rolling Stone, le fichier de 10 pages contient des lettres de deux personnes dont les noms ont été expurgés, exhortant le Bureau à enquêter Cobainla mort de 1994 comme un meurtre plutôt que comme un suicide.

“Je crois qu’une grande injustice aurait pu être commise dans le cas de Kurt Cobain», lit-on un dernier de septembre 2003.« Je vous écris dans l’espoir de votre aide pour demander un réexamen de M. Cobainla mort. Des millions de fans à travers le monde aimeraient voir les incohérences entourant la mort éclaircies une fois pour toutes. Il est triste de penser qu’une injustice de cette nature peut être autorisée aux États-Unis. »

Inclus dans le fichier sont les FBIles réponses aux lettres. “Nous apprécions votre préoccupation que M. Cobain peut avoir été victime d’un homicide », lit-on dans chaque réponse.« Cependant, la plupart des enquêtes sur les homicides relèvent généralement de la compétence des autorités étatiques ou locales. Afin que le FBI pour ouvrir une enquête sur toute plainte que nous recevons, des faits spécifiques doivent être présents pour indiquer qu’une violation de la loi fédérale relevant de notre compétence d’enquête a eu lieu. “

Une télécopie qui fait également partie du fichier Productions Cosgrove / Meurer envoyé au FBI en janvier 1997. CMP est la société qui produit la série documentaire “Mystères non résolus”, qui a diffusé un épisode sur Cobain en février 1997. La lettre se lit comme suit: “Au moins un enquêteur, Tom Grant, un enquêteur privé basé à Los Angeles et ancien adjoint du shérif du comté de LA, est convaincu que la décision officielle de suicide était une précipitation au jugement. “

Terry Meurer, co-fondateur de Productions Cosgrove / Meurer, Raconté Pierre roulante: “Nous tendons la main à la FBI pour diverses histoires et essayez d’obtenir des informations à leur sujet. C’était donc une communication typique. “

Vous pouvez trouver le plein Cobain fichier sur le site Web du FBI.

Cobain décédé d’une blessure par balle auto-infligée peu de temps après avoir pris une dose massive d’héroïne – qui aurait pu s’avérer mortelle à elle seule.

Kurt a commencé à utiliser de l’héroïne pour soulager les douleurs chroniques à l’estomac dont il avait souffert toute sa vie.

NIRVANA a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll le 10 avril 2014 – cinq jours seulement après le 20e anniversaire de Cobainla mort.

