le fidèle compagnon de la reine Elizabeth II

En 1946, le roi George VI a donné son consentement à la mariage de sa fille de 21 ans. Le 20 novembre 1947, Felipe, 26 ans, épousa la princesse Isabel; mais, pour l’épouser, il fallait abandonne ta religion (Grec orthodoxe) et son allégeance à la Grèce, perdre le titre de “prince de Grèce et du Danemark”, mais recevant en retour le nouveau titre de «duc d’Édimbourg» et le traitement d’Altesse Royale.

Photo: . (Photo: .Images; Princesse Elizabeth et Prince Philip, 1947)

Ensemble, Isabel et Felipe ils ont eu quatre enfants; Carlos, l’héritier du trône (1948); Ana, princesse royale (1950); Prince Andrew, duc d’York (1960) et Prince Edward, comte de Wessex (1964). Il n’a jamais eu de bonnes relations avec son premier-né et héritier de la couronne, le prince Charles, car leurs personnalités se sont heurtées et Felipe croyait qu’il n’avait pas le caractère pour être roi un jour.

Photo: Shutterstock (Photo: Shutterstock; Prince Charles, Prince Philip, Princesse Anne, Reine Elizabeth II)