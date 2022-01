Le fifre de Thakur ramène l’Afrique du Sud au thé le jour 2

Reprenant le score de la nuit de 35 pour un, l’Afrique du Sud a ajouté 53 points avant de perdre le skipper Dean Elgar pour 28, mais Petersen a tenu l’autre extrémité, marquant 62 sur 118 balles.

Shardul Thakur a volé la vedette avec un parcours de cinq guichets pour aider l’Inde à réduire l’Afrique du Sud à 191 pour sept lors de leurs premières manches au thé le deuxième jour du deuxième test ici mardi. chiffres de 5 pour 43 après que Keegan Petersen ait frappé un beau demi-siècle avant le déjeuner.

Reprenant le score de la nuit de 35 pour un, l’Afrique du Sud a ajouté 53 points avant de perdre le skipper Dean Elgar pour 28, mais Petersen a tenu l’autre extrémité, marquant 62 sur 118 balles.

Les visiteurs étaient tous absents pour 202 lors de leurs premières manches. Keshav Maharaj battait sur 11 en compagnie de Marco Jansen sur 2 pas à la pause. L’Afrique du Sud traîne toujours l’Inde par 11 points.

Brefs scores : Inde 1ère manche : 202 tous en 63,1 overs. (Mayank Agarwal 26, KL Rahul 50; Duanne Olivier 3/64, Marco Jansen 4/31, Kagiso Rabada 3/64). Afrique du Sud 1ère manche : 191 pour 7 en 70 overs (Keegan Petersen 62 ; Shardul Thakur 5/43).

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.