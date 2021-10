Le FIL/USD devrait être haussier pour les prochaines 24 heures

TL;Répartition DR

L’analyse des prix de Filecoin montre des signes positifs de reprise FIL/USD est revenu à la résistance précédente à 69 $ Le marché de la crypto est susceptible de s’inverser plus tard dans la journée.

L’analyse des prix du Filecoin d’aujourd’hui est haussière, car la résistance importante précédente a été brisée et soutiendra très probablement. En conséquence, nous nous attendons à ce que le FIL/USD reste inchangé plus tard dans la journée. La crypto est susceptible de s’inverser bientôt à mesure que les altcoins se consolident avec Bitcoin.

Si le support précédent se maintient, nous nous attendons à ce que le FIL/USD s’échange autour de 69 $ et forme un drapeau haussier avec de fortes chances de sortir et de tester à nouveau les sommets précédents à 90 $ plus tard dans la journée. Alors que le marché se remet de la liquidation soudaine, nous nous attendons à ce qu’il continue à évoluer latéralement jusqu’à ce qu’un élan suffisant soit retrouvé.

Ce fut une journée relativement calme sur le marché qui s’est consolidé à l’équilibre après quelques jours d’agitation et d’incertitude. Cependant, Bitcoin (BTC) a connu une reprise impressionnante et se négocie actuellement au-dessus de 61 050 $. En conséquence, nous nous attendons à ce que la plupart des altcoins se négocient positivement aujourd’hui alors que le marché se remet de la vente soudaine.

Mouvement du prix Filecoin au cours des dernières 24 heures: Filecoin retrace à partir de 81 $

Filecoin (FIL) est revenu à la résistance précédente à 69 $ et est susceptible de former un drapeau haussier avec de fortes chances de sortir et de tester à nouveau les sommets précédents à environ 90 $. Auparavant, le marché avait été baissier, ce qui a entraîné une baisse significative de la résistance à 98 $ au support à 60 $. Si cette tendance se poursuit, nous nous attendons à ce que le marché continue à évoluer latéralement jusqu’à ce qu’un élan suffisant soit retrouvé.

Graphique FIL/USD sur 4 heures : FIL doit-il se maintenir au-dessus de 73 $ ?

Comme le montre le graphique en 4 heures, le FIL/USD est revenu à 66 $, résistance précédente. Le marché est également passé en dessous du niveau de retracement de Fibonacci à 61,8%, bien qu’il ait rapidement trouvé un support à 60 $, qui était une résistance précédente et qui devrait servir de point de pivot plus tard dans la journée.

Graphique FIL/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le prix du Filecoin a récemment connu une bonne dynamique haussière et sa valeur a considérablement augmenté ces dernières semaines. Il y a eu un grand rallye après avoir atteint un creux historique de 55 $ le 1er octobre,

Pendant près d’une semaine, le prix a atteint environ 73 $. Vendredi, lorsque de nombreuses tentatives infructueuses et des plus bas plus élevés ont été établis, la valeur a considérablement augmenté. La barrière des 81 $ a été franchie après quelques heures de lutte.

Après la première résistance à 73 $, le prix du Filecoin s’est retracé, la barrière précédente de 73 $ servant désormais de support. Nous prévoyons qu’un nouveau plus bas sera établi la semaine prochaine si le FIL/USD est au-dessus du support si nous maintenons notre perspective baissière.

Analyse des prix Filecoin: Conclusion

Cependant, du côté positif, le support est établi à 65,01 $, ce qui était le précédent obstacle important. De l’autre côté de l’équation, tant que la barre des 68,00 $ est maintenue, nous sommes optimistes pour le FIL/USD dans les prochaines 24 heures.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.