Le FIL/USD est baissier pour les prochaines 24 heures

L’analyse des prix de Filecoin est baissière aujourd’hui. Le FIL/USD s’est rallié au support majeur précédent. FIL se négocie actuellement à 70,5 $.

L’analyse des prix Filecoin est baissière aujourd’hui, car les taureaux ont poussé le marché vers un niveau de support majeur précédent à 70 $-75 $, qui agit maintenant comme une résistance. En conséquence, nous prévoyons que la paire FIL/USD va baisser au cours des prochaines 24 heures.

Filecoin est susceptible de retracer certains des gains ensuite, car les taureaux n’ont pas réussi à augmenter. Compte tenu du manque de volatilité ces dernières semaines, nous nous attendons à une séance de trading plus agitée vendredi. Cependant, ne soyez pas surpris si ce marché continue de baisser vers un support majeur à 55 $-60 $.

Compte tenu du manque de volatilité ces dernières semaines, nous anticipons une journée de négociation plus agitée lundi.

Mouvement des prix Filecoin au cours des dernières 24 heures: Filecoin revient à une zone de support de 55 $ à 60 $.

Le prix du Filecoin au cours des dernières 24 heures a été quelque peu volatil, sans tendance apparente. En raison des faibles niveaux de volatilité, on s’attendait à ce que lundi soit agité.

Graphique FIL/USD sur 4 heures : FIL pour retracer certains des gains de la nuit aujourd’hui ?

Sur le graphique de 4 heures, le prix du Filecoin a ralenti autour de la plage de résistance de 70 $ à 75 $, suggérant qu’un renversement est en cours.

Graphique FIL/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Dans l’ensemble, le prix du Filecoin a baissé de manière baissière au cours des dernières semaines. Après un sommet de 120 $ le 6 septembre, une baisse sévère à 70 $ s’est ensuivie.

La forte dynamique de la paire a été confirmée par une clôture au-dessus du niveau de 80 $, ce qui a confirmé les gains antérieurs et établi des sommets plus élevés. Au cours des semaines suivantes, la paire s’est consolidée dans une fourchette de plus en plus étroite, avec un support de 75 $. Le 24 septembre, une cassure plus faible a été observée, entraînant un bond à 50 $.

Suite à cela, le prix du Filecoin est passé au-dessus de 55 $ plus tôt cette semaine avant qu’un certain élan d’achat ne revienne hier. La paire FIL/USD a rapidement augmenté la nuit dernière, atteignant la barre des 70 $ en moins de 24 heures.

Analyse du prix des pièces de monnaie : conclusion

Filecoin a chuté au fil du temps et n’a pas réussi à dépasser la résistance majeure autour de 80 $ – il s’est négocié plus près de 55-60 $ avant de se rallier récemment à 70 $.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.