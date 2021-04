Le filet de sécurité défaillant nuit à la santé reproductive ⋆ .

La pandémie du COVID-19 a perturbé les économies du monde entier et modifié la vie des gens, les femmes en faisant les frais. Entre février et avril 2020, environ 12 millions de femmes ont perdu leur emploi, soit plus de la moitié des pertes d’emplois aux États-Unis. Comme lors des chocs économiques précédents, les femmes de couleur et les femmes à faible revenu sont les plus durement touchées. Le coup porté à leur stabilité économique peut avoir des effets en cascade sur les désirs reproductifs des femmes et l’accès aux soins de santé.

Notre équipe de l’Université de Californie à San Francisco a contacté les femmes via les médias sociaux pour documenter leurs expériences et les obstacles auxquels elles sont confrontées. Nous avons constaté que les femmes sont confrontées à des difficultés économiques qui ont bouleversé leurs idées sur la grossesse et la parentalité, mais les mêmes obstacles qui les placent dans cette situation précaire les empêchent d’obtenir les soins de santé dont elles ont besoin pour éviter une grossesse. À chaque pas, ils tombent et le filet de sécurité ne les rattrape pas.

L’impact disproportionné sur les personnes de couleur que nous avons constaté tout au long de cette pandémie est apparent dans notre étude. Les femmes qui se sont identifiées comme hispaniques / latines et noires / afro-américaines étaient plus susceptibles de ne pas avoir les moyens de se payer la nourriture, le transport et / ou le logement pendant la pandémie que les femmes qui se sont identifiées comme blanches. Les Latinas ont deux fois plus de chances de connaître l’insécurité alimentaire. Beaucoup de femmes ont connu un stress financier et ont besoin de travailler à l’extérieur de la maison malgré un risque plus élevé de contracter le COVID-19 et s’inquiétant de le faire. L’insécurité alimentaire était une préoccupation majeure. Une femme aux prises avec des restrictions alimentaires a illustré à quel point il était difficile de répondre à ses besoins alimentaires pendant la pandémie. Elle nous a dit qu’elle devait parcourir «plus de 50 miles aller-retour vers des organismes de bienfaisance qui travailleraient avec moi et me permettraient de choisir parmi les fournitures… ils ont fait des achats spécialement pour moi.»

L’incapacité de se payer la nourriture, le transport et / ou le logement était associée à une diminution du désir d’être enceinte. Même les personnes qui n’ont pas exprimé leur inquiétude à propos de la mise au monde d’un enfant ont indiqué qu’elles voulaient attendre la fin de la pandémie pour être enceintes. De nombreuses femmes qui souhaitaient moins être enceintes avant la pandémie ont également déclaré que la pandémie leur permettait de ne plus jamais vouloir être enceintes à l’avenir. Une femme a déclaré: «J’étais à ~ 90% sûre que je ne voulais pas avoir d’enfants avant la pandémie, mais voir tout ce qui se passe avec la mise en quarantaine, l’incapacité de l’école / de la garde d’enfants, la perte d’emplois, ainsi que les risques pour la santé d’une pandémie ont solidifié le doute dans mon esprit que j’aurais pu vouloir avoir des enfants. «De nombreuses femmes ont exprimé leur inquiétude face aux grossesses actuelles. Une femme a écrit: «Il a été difficile d’être dans un état de confinement si proche de l’accouchement en plus de la dépression et de l’anxiété. Je me suis senti tellement terrifié et je suis toujours en train de faire face à l’état actuel de tout et cela m’a fait me sentir tellement coupable d’avoir mis des enfants au monde dans une période aussi effrayante.

Compte tenu de l’importance pour les femmes de ne pas tomber enceinte pendant la pandémie, il est préoccupant que près d’une femme sur six ait signalé des difficultés à accéder aux contraceptifs. Les femmes qui ont eu le plus de mal à obtenir un contrôle des naissances sont les mêmes qui ont connu une baisse de revenu, une insécurité alimentaire et une incapacité à accéder à la nourriture, au transport et au logement pendant la pandémie. Certaines femmes ont déclaré que le problème était qu’elles avaient perdu leur emploi et, avec lui, leur assurance maladie. Ils ont également été confrontés à des obstacles à un rendez-vous chez le médecin – qu’il s’agisse de difficultés à obtenir un rendez-vous ou d’hésitation à se rendre dans une clinique pendant la pandémie.

Les femmes ont rendu hommage aux organisations et aux réseaux sociaux pour avoir comblé le vide qu’un filet de sécurité sociale bien équilibré devrait combler. Les banques alimentaires locales et l’assistance communautaire ont joué un rôle important dans la réduction de l’insécurité alimentaire. Les cliniques de planification familiale ont fourni des soins de santé pendant la pandémie. Mais ces étapes ne remplacent pas un filet de sécurité sociale solide qui garantit que les gens peuvent survivre à une crise nationale, comme cette pandémie. Le faible montant de l’aide du gouvernement fédéral a encore laissé de nombreuses personnes derrière. Une femme a déclaré: «Le stress financier n’a jamais fait partie de mon mariage… En raison de la CARES ACT et des dispositions concernant les personnes éligibles à l’allégement, nous n’étions éligibles à aucun allégement. Le stress est à un niveau record et nous avons dû fréquenter les banques alimentaires et les organismes de bienfaisance catholiques pour payer notre loyer.

Les besoins des gens en matière de soins de santé augmentent lorsqu’ils sont confrontés à une situation de chômage désastreuse, et nous avons besoin d’un système de santé capable de relever ce défi. Cependant, dans le système de santé actuel, les obstacles aux soins de santé se sont accrus lorsque les femmes en avaient le plus besoin. Ces histoires de femmes mettent en lumière la nécessité d’une couverture complète des soins de santé qui n’est pas liée à l’emploi. Les filets de sécurité sociale (ou leur absence) qui ont échoué ces femmes, comme le transfert de nourriture et le transfert d’argent, doivent s’étendre.

Nous devons à ces femmes de ne pas oublier les leçons de cette pandémie. Nous devons construire un meilleur système que celui que nous avions avant que nos vies ne soient bouleversées par le COVID-19.

