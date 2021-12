Le fileur néo-zélandais Ajaz Patel devient le troisième lanceur à remporter les 10 guichets en une manche; rejoint Kumble, Laker dans le club élite

Le lanceur néo-zélandais Ajaz Patel célèbre le guichet de Mohammed Siraj lors de la 2e journée du 2e test match entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande au stade Wankhede de Mumbai. (Photo PTI)

Le fileur néo-zélandais Ajaz Patel a créé l’histoire au stade Wankhede samedi lorsqu’il a récupéré le guichet de Mohd Siraj pour scalper les 10 guichets lors des premières manches du deuxième test de l’Inde.

Avec cela, Ajaz n’est devenu que le troisième quilleur à ramasser les 10 guichets en une manche de cricket international.

Le joueur de 33 ans a rejoint le fileur anglais Jim Laker (1956 contre l’Australie) et le fileur indien Anil Kumble (1999 contre le Pakistan) pour ramasser tous les guichets en une manche.

L’armurier Ajaz né à Mumbai, dont les parents ont émigré en Nouvelle-Zélande en 1996, a ajouté six guichets aux quatre qu’il a pris le premier jour de vendredi pour terminer avec des chiffres de 10 à 119.

L’ancien skipper indien Anil Kumble a été parmi les premiers à féliciter Ajaz pour son exploit. Kumble l’a accueilli dans le club d’élite sur Twitter et l’a qualifié d' »effort spécial »

Bienvenue au club #AjazPatel #Perfect10 Bien joué ! Un effort particulier pour y parvenir les Jours 1 et 2 d’un match test. #INDvzNZ – Anil Kumble (@anilkumble1074) 4 décembre 2021

