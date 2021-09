Le film 10z viral

La quantité de fan art mélangeant Chris Pratt avec Mario ne manque pas ces jours-ci, depuis que Nintendo a annoncé jeudi que la star de Parks and Rec jouerait le rôle du plombier italien pour Illumination’s Super Mario Bros : le film.

Une œuvre d’art en particulier représente la ressemblance de l’acteur réinventé en Mario, un rendu qui ne reflétera probablement pas la direction artistique du film, comme le souligne ComicBook. L’artiste de renom BossLogic a jeté son chapeau sur le ring sur Twitter en partageant une photo de Pratt et de son compagnon dinosaure, Blue, de Jurassic World, éditée pour être une sorte de portrait réaliste et moderne en deux plans de style gothique américain de Mario et Yoshi posant côté -de côté. Découvrez la pièce ci-dessous :

L’image a été créée en réponse à l’invite d’un fan, demandant à l’artiste de modifier l’image originale, et il a définitivement livré.

Le film Illumination qui devrait sortir fin 2022, qui met en vedette Anya Taylor-Joy dans le rôle de la princesse Peach, Charlie Day dans le rôle de Luigi et Jack Black dans le rôle de Bowser, entre autres, devrait adopter une esthétique plus ressemble au look mièvre et cartoony des jeux vidéo. Cependant, BossLogic revient sur le look du film original de 1993, Super Mario Bros. Dans ce film, l’interprétation du monde de Mario est un mashup dino-cyberpunk sauvage, imaginant une race d’humanoïdes qui ont évolué à partir de dinosaures au lieu de grands singes.

Malgré quelques controverses concernant les choix de casting, nous sommes impatients de voir comment ce nouveau film de Mario se déroulera. Le créateur de Mario Shigeru Miyamoto étant activement impliqué dans la production, nous espérons Super Mario Bros : le film sera une interprétation authentique digne du prix d’entrée lors de sa sortie en salles en Amérique du Nord le 21 décembre 2022.

