Le récent film à succès de Netflix Red Notice est si populaire qu’il a battu à la fois Shang-Chi et Jungle Cruise dans les classements de streaming de Nielsen. Selon Deadline, Red Notice a accumulé plus de 1,8 milliard de minutes de streaming au cours de la semaine du 8 au 14 novembre. À titre de comparaison, sur Disney + Shang-Chi et The Legend of The Ten Rings ont atteint 1,1 milliard de minutes de streaming, et Jungle Cruise a fait une sieste 908 millions. Notamment, Dwayne « The Rock » joue à la fois dans Red Notice et Jungle Cruise.

Dans Red Notice, Johnson incarne l’agent du FBI John Hartley, qui est obligé de faire équipe avec le voleur d’art Nolan Booth (Ryan Reynolds) afin de trouver les trois œufs de Cléopâtre avant qu’ils ne soient localisés par Sarah Black (Gal Gadot), un autre art notoire. voleur qui est connu comme l’évêque. Le film a été écrit et réalisé par Rawson Marshall Thurber, un cinéaste qui a déjà travaillé avec Johnson sur Central Intelligence et Skyscraper. Notamment, Thurber fait à nouveau équipe avec Netflix pour son prochain projet : une adaptation cinématographique de The Division de Tom Clancy, avec Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain.

La question du troisième œuf… 🥚#RedNotice @TheRock @VancityReynolds @RawsonThurber @NetflixFilm pic.twitter.com/agNwXMVqD8 – Gal Gadot (@GalGadot) 11 décembre 2021

Decider rapporte que dans une précédente interview à la presse Red Notice, Thurber a parlé de l’utilisation de l’improvisation pendant le tournage et a expliqué qu’il avait fortement encouragé les acteurs à sortir du script s’ils pensaient avoir une idée qui convenait à la scène. « [Reynolds] est si talentueux dans tant de domaines, mais la comédie est certainement quelque chose dans lequel il est exceptionnel « , a déclaré Thurber. » Pour moi, c’était toujours » obtenons ce qui est écrit une fois vraiment bien « . Et puis je n’ai pas besoin de la même punchline six fois, je préférerais avoir six punchlines différentes. »

Le réalisateur a poursuivi en disant que « lorsque vous faites le film et que vous le montrez au public et que vous essayez de faire rire, vous essayez de vous assurer que les blagues fonctionnent. Et parfois celle que vous pensez J’allais tuer ne le fait pas, et cette chose étrange que quelqu’un dit fonctionne. Et c’est très humiliant à chaque fois. «

Cependant, alors qu’il a fait de la place pour quelques prises non scénarisées, Thurber était clair qu’une grande partie du produit final est ce qu’il a écrit. « Sur la notice rouge, je dirais que 85 à 90 pour cent de cela était conforme au script », a-t-il expliqué. « Mais c’est ces 10 à 15 % de plus qui font toute la différence dans le monde. » Avis rouge est maintenant diffusé sur Netflix.