Le film à succès de Ryan Reynolds quitte Netflix quelques semaines seulement après avoir atteint le numéro 1

Quelques semaines seulement après avoir rejoint Netflix et atteint le sommet des charts cinématographiques américains, le thriller de 2012 Safe House quitte la plate-forme. Le film met en vedette Denzel Washington et l’acteur de Red Notice Ryan Reynolds. Le lundi 15 novembre était le dernier jour pour regarder le film sur le streamer. Le film a officiellement été transféré sur la plate-forme Peacock de NBCUniversal le mardi 16 novembre.

Safe House a été écrit par le créateur de Designated Survivor David Guggenheim et réalisé par Daniel Espinosa. Reynolds incarne Matt Weston, un officier de la CIA avec un emploi de bas niveau à Cape Town, en Afrique du Sud. Il est chargé de garder un œil sur une maison sûre où la CIA interroge Tobin Frost (Washington), un vétéran soupçonné d’avoir trahi la CIA. La planque est la cible de mercenaires, forçant Weston et Frost à fuir ensemble. Au cours de leur fuite des mercenaires, Frost oblige Weston à remettre en question sa propre loyauté.

Bien que Safe House ait reçu des critiques mitigées de la part des critiques, ce fut un succès retentissant pour Universal Pictures. Le film a rapporté plus de 208 millions de dollars dans le monde avec un budget de 85 millions de dollars. Washington a suivi son succès en jouant dans deux autres thrillers d’action, 2 Guns avec Mark Wahlberg et The Equalizer. Safe House a également prouvé que Reynolds ne serait pas un poison au box-office après le flop de Green Lantern en 2011. Espinosa a ensuite réalisé Child 44, Life et le prochain film de Sony Marvel Morbius.

Les fans de Washington peuvent voir deux autres films importants de sa carrière sur Netflix. American Gangster (2007) et Hard Lessons (1986), mettant en vedette l’un des premiers rôles principaux de Washington, sont également disponibles. 6 Underground de Reynolds (2019), Just Friends (2005), Self/Less (2015) et Green Lantern (2011) sont également disponibles en streaming sur Netflix. Reynolds joue également dans le nouveau thriller à gros budget de Netflix Avis rouge, qui est sorti le 12 novembre et met également en vedette Dwayne « The Rock » Johnson et Gal Gadot.

Les nouveaux films Netflix sortis le 17 septembre, le jour où Safe House a frappé la plate-forme de streaming, étaient des pick-ups en langue étrangère. The Father Who Moves Mountains est un thriller roumain réalisé par Daniel Sandu. Ankahi Kahaniya est un film d’anthologie hindi sur les âmes solitaires qui trouvent l’amour et l’amitié. Enfin, The Stronghold est un thriller français sur des policiers qui tentent d’arrêter un important réseau de drogue.