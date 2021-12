Le film adidas Dubai Frame présente Zinedine Zidane et Nouf Al Anzi

Dubai Frame est une structure architecturale conçue pour ressembler à un immense cadre, capturant une vue imprenable sur le vieux Dubaï et le riche passé de l’émirat d’un côté, et le nouveau Dubaï avec ses monuments modernes et futuristes de l’autre. C’est cette idée qui sert de récit à ce film, où le cadre représente un « pont symbolique » reliant l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football, Zidane, avec la prochaine génération d’athlètes, Nouf alors que les deux se réunissent à travers la belle Jeu.

À travers ce film emblématique, adidas vise à inspirer la prochaine génération d’athlètes et à les catapulter pour qu’ils se lancent dans leur voyage vers la grandeur, en soulignant les possibilités offertes par le sport et ce qu’il peut nous permettre de faire sur et en dehors du terrain. Connu non seulement comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du sport, mais aussi comme l’un des meilleurs entraîneurs, Zidane est devenu la légende qu’il est aujourd’hui grâce à des années de travail acharné et de dévouement, créant un modèle d’excellence pour les générations futures. Nouf, grâce à son dévouement et sa passion, a réussi à atteindre de nouveaux sommets et à exceller dans le sport, inspirant les autres à faire de même.