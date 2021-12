« CODA » continue de récolter les nominations aux prix.

Aujourd’hui, la Hollywood Critics Association a annoncé les nominés pour la 5e édition des HCA Film Awards. Le film Apple TV+ « CODA » a remporté neuf nominations, dont celles du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice :

Meilleur film Meilleur réalisateur : Sian Heder Meilleure actrice : Emilia Jones Meilleure actrice dans un second rôle : Marlee Matlin Meilleur acteur dans un second rôle : Troy Kotsur Meilleur casting Meilleur scénario adapté : Sian Heder Meilleur film indépendant Meilleure chanson originale : « Beyond the Shore »

Le film, présenté en avant-première au Festival du film de Sundance 2021, raconte l’histoire de Ruby, « le seul membre entendant d’une famille sourde – un CODA, enfant d’adultes sourds ».

Ruby (Emilia Jones), 17 ans, est la seule entendante d’une famille sourde – une CODA, enfant d’adultes sourds. Sa vie consiste à jouer le rôle d’interprète pour ses parents (Marlee Matlin, Troy Kotsur) et à travailler sur le bateau de pêche en difficulté de la famille tous les jours avant l’école avec son père et son frère aîné (Daniel Durant). Mais lorsque Ruby rejoint la chorale de son lycée, elle découvre un don pour le chant et se retrouve bientôt attirée par son partenaire en duo Miles (Ferdia Walsh-Peelo). Encouragée par son chef de choeur enthousiaste et dur (Eugenio Derbez) à postuler dans une prestigieuse école de musique, Ruby se retrouve tiraillée entre les obligations qu’elle ressent envers sa famille et la poursuite de ses propres rêves.

Il vient tout juste de remporter deux Gotham Awards. Si vous n’avez pas encore vu le film, vous pouvez consulter la bande-annonce officielle ci-dessous :

Chaque famille a sa propre langue. Regardez CODA maintenant sur Apple TV+ et dans certains cinémas.

« CODA » est désormais diffusé sur Apple TV+. Si vous souhaitez profiter du film dans la meilleure qualité possible, consultez notre liste des meilleurs téléviseurs pour Apple TV 2021.

Contenu exclusif

Apple TV+

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV+, vous pouvez regarder des émissions télévisées bien produites et à gros budget de réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.

