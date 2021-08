Le film Apple TV+ ‘Finch’ avec Tom Hanks sera présenté le 5 novembre

Tom Hanks devrait lancer un autre film Apple Original d’ici la fin de l’année. Après le succès de Greyhound, Hanks jouera dans Finch, dont la première est prévue le vendredi 5 novembre.

Dans Finch, un homme, un robot et un chien forment une famille improbable dans une aventure puissante et émouvante de la quête d’un homme pour s’assurer que son compagnon canin bien-aimé sera soigné après son départ.

Hanks incarne Finch, un ingénieur en robotique et l’un des rares survivants d’un événement solaire cataclysmique qui a laissé le monde en friche. Mais Finch, qui vit dans un bunker souterrain depuis une décennie, a construit son propre monde qu’il partage avec son chien, Goodyear.

Il crée un robot, joué par Jones, pour surveiller Goodyear quand il ne le peut plus. Alors que le trio se lance dans un voyage périlleux dans un Ouest américain désolé, Finch s’efforce de montrer à sa création, qui se nomme Jeff, la joie et l’émerveillement de ce que signifie être en vie. Leur voyage sur la route est pavé à la fois de défis et d’humour, car il est aussi difficile pour Finch d’inciter Jeff et Goodyear à s’entendre que pour lui de gérer les dangers du nouveau monde.

Le film présente un scénario original de Craig Luck, qui fait ses débuts dans l’écriture de longs métrages, et d’Ivor Powell. Le film est produit par Kevin Misher, Jack Rapke, Jacqueline Levine et Powell. Les producteurs exécutifs sont Robert Zemeckis, Luck, Sapochnik, Andy Berman, Adam Merims et Jeb Brody. Finch d’Apple Original Films est une présentation d’Amblin Entertainment et de Reliance Entertainment, en association avec Walden Media. Finch est une production Imagemovers et Misher Films.

Après une période avec moins de contenu en raison de la pandémie, Apple sort maintenant la saison 2 de la plupart de ses émissions de télévision tout en annonçant l’arrivée de nouveaux films et documentaires.

Apple a fait de gros efforts pour avoir le meilleur contenu disponible alors qu’il ne peut pas avoir une grande bibliothèque. À ce jour, les films, documentaires et séries Apple Original ont été honorés avec 125 victoires et 503 nominations aux prix, notamment Ted Lasso et Wolfwalkers.

Apple n’a toujours pas beaucoup de films sur sa plate-forme, mais la société n’hésite pas à payer beaucoup d’argent pour un bon contenu, comme elle l’a fait avec Greyhound ou CODA, qui sera le premier film à inclure des sous-titres gravés dans tous théâtres.

