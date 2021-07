Le film Batgirl de DC examine les transformateurs et les stars des hauteurs pour le rôle principal

Warner Bros. et DC Films commencent vraiment à augmenter la production de leur vaste gamme de films. Beaucoup de ces productions sont en développement depuis un certain temps, y compris la version grand écran des studios Batgirl. Alors que l’aventure solo de l’héroïne de la Bat Family a pris du temps, les choses commencent enfin à avancer. En fait, il semblerait que la production cherche enfin à incarner le personnage, avec des stars de Transformers, In the Heights et plus apparemment dans le mix.