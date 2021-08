Le film Batgirl de HBO Max: 5 choses rapides que nous savons sur le film DC

Christina Hodson écrit le film Batgirl

Christina Hodson est rapidement devenue l’une des scénaristes les plus en vue de sa génération, en particulier pour le travail qu’elle a effectué avec le DCEU. Elle a suivi la préquelle de Transformers 2018, Bumblebee, avec un autre spin-off acclamé d’un film à succès, Birds of Prey (qui présentait en fait Ella Jay Basco dans le rôle de Cassandra Cain – un personnage qui devient Batgirl dans les bandes dessinées) avant d’écrire The Flash, qui tourne actuellement avec Ezra Miller et Ben Affleck reprenant leurs rôles dans Justice League.

Pour sa prochaine contribution au genre du film de super-héros, Christina Hodson écrit le film Batgirl, qui a été essentiellement sauvé de l’enfer du développement lorsqu’elle a été embauchée en 2018. Ce qui semblait initialement condamner le film, c’est lorsque Joss Whedon a quitté le projet plus tôt cette année-là, laissant le film sans scénariste et réalisateur. Heureusement, ce poste a également été pourvu, et doublement.