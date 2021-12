Le film Big Johnny Depp quitte Hulu après quelques semaines de service

Un grand film de Johnny Depp quitte Hulu aujourd’hui, après quelques semaines seulement sur le service de streaming. Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, un film musical sombre de 2007 mettant en vedette Deep en tant que personnage principal, ne sera retiré de Hulu que le 30 novembre. C’est quelque peu surprenant, étant donné qu’il vient d’être ajouté au service le novembre 1. Les fans du film musical sanglant ont encore quelques heures pour le regarder, mais le 1er décembre, il ne sera plus disponible sur Hulu.

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street est basé sur la comédie musicale emblématique de Broadway du même nom, primée aux Tony Awards 1979, de Stephen Sondheim et Hugh Wheeler. Il raconte l’histoire de Sweeney Todd (Depp), « un barbier et tueur en série anglais qui assassine ses clients avec un rasoir droit et, avec l’aide de sa complice, Mme Lovett, transforme leurs cadavres en pâtés à la viande ». Dans le film, Lovett est joué par Helena Bonham Carter, avec Alan Rickman, Timothy Spall et Sacha Baron Cohen également. Sweeney Todd : The Demon Barber of Fleet Street a été écrit pour l’écran par John Logan et réalisé par Tim Burton.

Pour ceux qui ont peut-être déjà diffusé Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street sur Hulu, le streamer a quelques autres films Depp à découvrir, tels que Dark Shadows et Edward Scissorhands. Pour ceux qui cherchent à diffuser les films bien-aimés de Pirates des Caraïbes de Depp, vous devrez sortir Disney + pour ceux-ci, car ils ne sont actuellement pas disponibles ailleurs. Notamment, la série classique sera le seul moyen de voir Depp en tant que capitaine Jack Sparrow, car il a été annoncé qu’il ne représenterait plus le personnage dans les futurs versements de la franchise.

Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation officielle de la raison, il a été présumé que Depp n’a pas été invité à revenir en tant que capitaine Jack dans le prochain film de la série en raison de ses problèmes juridiques avec son ex-femme Amber Heard, qui incluent des accusations de abuser de. Depp a fait ses débuts en tant que capitaine Jack Sparrow en 2003 avec Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl. Il a remporté une nomination aux Oscars pour le rôle et a repris dans quatre autres films : Dead Man’s Chest (2006), At World’s End (2007), On Stranger Tides (2011) et Dead Men Tell No Tales (2017). Cependant, en 2018, il a été signalé que, alors que Disney prévoyait de ramener la franchise, Depp ne reviendrait pas en tant que Captian Jack.