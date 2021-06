Le film Billie Eilish de RJ Cutler suit son ascension vers le succès ⋆ .

Les documentaires sur les musiciens pop sont un incontournable de la télévision en streaming qu’ils semblent souvent interchangeables. Mais le producteur-réalisateur RJ Cutler est revenu à la source pour inspirer son projet Apple TV+ « Billie Eilish : Le monde est un peu flou ».

Le film de deux heures et 20 minutes, dont la première a eu lieu en février, suit l’adolescente Eilish et son frère aîné Finneas alors qu’ils écrivent et enregistrent son premier album dans un studio de chambre exigu désormais célèbre. La caméra suit de près alors qu’Eilish donne une série de concerts et finit par triompher aux Grammy Awards au milieu de tout le stress et les insécurités de l’adolescence, amplifiés par une célébrité éruptive.

Le style d’observation et le sujet protéiforme évoquent le documentaire rock original, « Dont Look Back » de DA Pennebaker. Le point de repère du cinéma vérité a capturé avec une intimité aiguë un Bob Dylan mercuriel – alors seulement quelques années plus âgé qu’Eilish maintenant – alors qu’il s’inventait lors d’une tournée britannique en 1965.

“J’ai réalisé la toute première fois que je me suis assis avec Billie que le film représentait une opportunité non seulement de raconter l’histoire d’un jeune artiste en pleine maturité, mais aussi d’une jeune femme en pleine maturité”, se souvient Cutler. “C’était très clair, et c’est ce qui m’a fait penser à” Ne regarde pas en arrière “. “

Cette perspective donne au projet sa tension thématique. “Chacun est une métaphore de l’autre”, a déclaré Cutler. « La maturité en tant qu’artiste implique toutes les choses qui sont impliquées dans la détermination de qui vous êtes… ce que vous voulez dire, ce que vous voulez représenter, qui vous voulez être et vice versa. » Le film comprend également les parents d’Eilish, Maggie Baird et Patrick Finnegan, s’accrochant à la fois à un enfant à l’aube de l’âge adulte et encourageant son indépendance. L’un des moments préférés du réalisateur dans le film est lorsque Billie rugit dans une Dodge Challenger noire mate, la voiture de rêve qu’elle a reçue en cadeau pour son 18e anniversaire.

« Seulement quelques minutes plus tôt, Maggie est dans la cuisine en train de parler de la carrière de Billie et elle fait ce geste » – Cutler pousse sa main vers le ciel sur l’écran Zoom – puis quelques minutes plus tard, Patrick est dans la cour… et il fait la même chose geste alors qu’il parle d’elle va trouver son avenir. D’une certaine manière, c’est la même chose… et c’est un truc puissant.

Cutler, qui s’est tourné vers le documentaire de l’époque des Rolling Stones des frères Maysles, « Gimme Shelter », pour savoir comment les séquences des coulisses et du concert ont été tournées, avait un avantage sur ses héros cinématographiques. “Dylan n’avait pas de téléphone avec des images dessus”, a-t-il déclaré. “Billie Eilish le fait.” Ce que Cutler appelle des scènes de « néo-vérité » des téléphones portables de Baird et Eilish a élargi ses options de narration.

Le film est l’un des nombreux projets que Cutler, toujours occupé, propose aux Emmy Awards. Il a réalisé le documentaire 2020 “Belushi” (sur Showtime), reconstituant la vie du comédien tragique, et a créé les docuseries “Dear…” sur Apple TV+, dans lesquelles des célébrités telles que Spike Lee, Oprah Winfrey et Misty Copeland lisent des lettres de particuliers. qui se sont inspirés de leur travail.

Le lauréat des Emmy and Peabody a été prolifique depuis le lancement de sa carrière cinématographique en 1992 en tant que producteur du nominé aux Oscars “The War Room”, le documentaire désormais classique de DA Pennebaker et Chris Hegedus sur la première campagne présidentielle de Bill Clinton. Il s’est aventuré dans le récit fictif ainsi qu’en tant que producteur exécutif de la série “Nashville” et réalisateur du drame fantastique “If I Stay”. Les efforts imminents incluent un documentaire Netflix sur Martha Stewart.

Billie Eilish et le réalisateur RJ Cutler (arrière-plan, lunettes de soleil) sur le tournage de “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” d’Apple.

(Apple TV)

Le fil conducteur, a expliqué Cutler, est son attirance pour «les personnes qui réussissent à un niveau très élevé et qui se soucient beaucoup de leur travail et le font dans des circonstances à enjeux très élevés».

De tels enjeux semblent nerveusement élevés dans la maison Finnegan, où Cutler et son équipe minimale ont fait de leur mieux pour «être aussi maigres que possible» tout en entretenant un lien solide avec leurs sujets. “Il y a un niveau de vulnérabilité plus élevé, et pour Billie, les gens rencontrent quelque chose qu’ils n’ont jamais rencontré auparavant en termes de succès explosif”, a déclaré Cutler. « Le fait qu’ils puissent vous faire confiance devient également très précieux pour eux. »

Même si Eilish est sur le point de décoller, Cutler encadre le plus souvent l’auteur-compositeur et interprète extraordinaire dans le cadre quotidien de quatre murs et de sa famille – et des rencontres occasionnelles avec l’enfant chéri Justin Bieber, parmi les autres fans superstars d’Eilish. Pour Cutler, tout cela revient à la vérité.

“L’une des convictions fondamentales des artistes qui ont été impliqués dans ce mouvement – les frères Maysles, Pennebaker, Robert Drew, Ricky Leacock puis Barbara Kopple et la génération suivante – ce qu’ils croyaient était que vous n’aviez pas à être Robert Redford être une star de cinéma », a déclaré Cutler. « Vous pourriez être Mick Jagger, ou vous pourriez être des mineurs de charbon en grève dans le comté de Harlan, dans le Kentucky, ou vous pourriez être un couple de vendeurs de Bibles, ou vous pourriez être des cousins ​​éloignés de la première dame des États-Unis d’Amérique. . Et tous ces gens, s’ils étaient filmés dans ce style, dans cette approche, avec cette confiance, toutes les histoires de ces gens pourraient être diffusées sur grand écran.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));