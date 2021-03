Le film Black Adam de Dwayne Johnson vient d’annoncer sa date de sortie avec une vidéo épique

Au cours des derniers mois, nous avons vu Black Adam de Jaume Collet-Serra se rapprocher de plus en plus de la réalité. Alors que la production a été retirée du calendrier de sortie de Warner Bros en octobre 2020, le projet a réuni un casting exceptionnel alors qu’il se dirigeait vers le début de la photographie principale, avec Dwayne Johnson et Noah Centineo rejoints par Aldis Hodge, Quintessa Swindell et Pierce Brosnan. Nous avons entendu beaucoup d’annonces passionnantes, mais aujourd’hui, nos pulsations sont très élevées car nous savons enfin quand nous allons réellement voir le film, grâce à une nouvelle vidéo publiée par The Rock lui-même. Préparez-vous pour Black Adam le 29 juillet 2022!