Le film BLACKPINK attire un demi-million de spectateurs dans le monde en cinq jours

Environ un demi-million de personnes ont vu BLACKPINK: The Movie au cours des cinq jours qui ont suivi sa première le 4 août.

Selon un rapport publié par TenAsia hier 11 août, le BLACKPINK long métrage a été projeté dans plus de 3 000 cinémas dans plus de 100 pays et a attiré un public mondial cumulé d’environ 500 000 personnes.

Cependant, le nombre d’écrans montrant BLACKPINK: The Movie devrait augmenter dans les semaines à venir pour atteindre 4 200, en grande partie en raison de la sortie retardée du film dans des pays comme la Malaisie, l’Indonésie et la Thaïlande. Les restrictions COVID-19 dans ces pays devraient s’assouplir d’ici la fin du mois, ce qui permettrait la réouverture des cinémas.

Le rapport a également affirmé que parmi tous les pays qui ont projeté le film, le Mexique a eu le plus grand nombre de téléspectateurs de BLACKPINK: The Movie. La nation suivie par les États-Unis, la Turquie, le Brésil et le Japon.

Le film fait partie du « 4+1 PROJECT » du groupe pour célébrer le cinquième anniversaire du groupe. Les autres offres du projet anniversaire comprennent une exposition pop-up, une île sur mesure sur le populaire jeu vidéo Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons et plus encore.

Les superstars de la K-Pop a annoncé l’exposition éphémère la semaine dernière sur leur compte Instagram officiel. L’événement devrait se tenir au siège de YG Entertainment situé dans l’ouest de Séoul pendant un peu plus d’une semaine du 21 au 30 août.

Le label du groupe a déclaré que le pop-up servirait de vitrine des réalisations du groupe au cours de leurs cinq années de carrière, dans une déclaration à l’agence de presse Yonhap. L’exposition du cinquième anniversaire comprendra une exposition physique principale ainsi qu’une série d’événements en ligne.

Bien que l’entrée à l’exposition éphémère soit gratuite, les réservations devront être effectuées conformément aux directives du gouvernement sud-coréen en matière de distanciation sociale à la lumière de la pandémie de COVID-19.

