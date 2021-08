Le film Blue Beetle de DC alignerait une star de Cobra Kai pour le rôle principal

Le manteau de super-héros Blue Beetle existe depuis 1939, avec Dan Garrett d’abord combattant le crime avec ce surnom et Ted Kord lui succédant. Alors que Ted est devenu bien connu à la fois en tant que super-héros solo et pour avoir fait équipe avec Booster Gold et d’autres membres de la Justice League International, contrairement à Dan, il n’a jamais pu accéder aux pouvoirs du Scarab (qui a varié d’être magique ou extraterrestre à l’origine), et a ainsi combattu le crime avec ses propres compétences de combat et des gadgets spéciaux. Jaime Reyes, d’autre part, a fusionné avec le Scarabée en le découvrant dans sa ville natale d’El Paso, au Texas, et parmi les pouvoirs qu’il possède lorsqu’il est complètement armé en tant que Blue Beetle, il y a la super force, le vol, la projection d’explosions/boucliers d’énergie et la compréhension. langues étrangères.