Le film classique de Bruce Willis est sur le point de sortir sur Netflix

Netflix obtient un film d’action souvent négligé de Bruce Willis en septembre. Le 1er septembre, Tears of the Sun arrive sur le service de streaming. De nombreux fans d’action se souviendront du film réalisé par Antoine Fuqua, qui se déroule alors que le gouvernement nigérian est en ruine et que la nation africaine est au bord de la guerre civile.

Willis incarne le lieutenant AK Waters, qui a été chargé de diriger une équipe de soldats dans la jungle pour sauver le Dr Lena Kendricks, interprété par Monica Bellucci. Après que Waters et son équipe aient localisé Kendricks, ils doivent l’aider à sauver ses patients de la mort aux mains des insurgés. L’équipe suscite la colère des États-Unis et du Nigéria alors qu’elle tente de sauver autant de réfugiés de la mort brutale.

Le film ne se situe qu’à 33% sur Rotten Tomatoes et n’a gagné que 43 millions de dollars au box-office en 2003. Le film était la suite de Fuqua à la journée de formation très appréciée. Malgré quelques critiques négatives, Fuqua a réalisé le film avec un objectif : dénoncer les atrocités infligées aux Africains.

“L’opportunité d’exposer certains des événements et des atrocités qui ont lieu en Afrique… aussi, une opportunité de faire la lumière sur les forces spéciales… les gars qui vont dans ces endroits et font face à ces situations”, a expliqué Fuqua dans une interview avec NPR sur Tears of the Sun. Cependant, il voulait remettre les pendules à l’heure sur le fait que Tears of the Sun était souvent mal compris. “C’est mal interprété comme un film pro-guerre”, a-t-il expliqué. “Il s’agit vraiment de l’inhumanité de l’homme envers l’homme … c’est vraiment le point simple de l’histoire, c’est d’essayer d’aider … je n’essaie pas de dire d’une manière ou d’une autre que nous devrions faire la guerre.”

Le film contient une violence extrêmement brutale, mais Fuqua pense qu’il commence à peine à couvrir la véritable violence à laquelle les citoyens nigérians ont été confrontés au fil des ans. “Je ne pense pas que cela aurait pu être assez brutal, à vrai dire”, a déclaré Fuqua. “Les choses qui m’ont inspiré étaient beaucoup plus horribles.” Cependant, il a admis que « je pense que j’ai compris.