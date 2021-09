Pour une série qui se faisait un nom en termes d’aventure de haut vol, de gadgets exagérés et de répliques lapidaires, Au service secret de Sa Majesté a représenté un énorme swing pour la franchise James Bond. Les gadgets ont été réduits et même le plan diabolique d’Ernst Stavro Blofeld (joué cette fois par Telly Savalas) a été assez simplifié. La plus grande différence, cependant, était le fait que pour la première fois dans l’histoire de 007, James Bond est tombé amoureux et s’est marié.