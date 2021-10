Le film classique de Mel Brooks reçoit une série de streaming Hulu de suivi

Les Juifs dans l’espace et Hitler sur glace pourraient enfin arriver ! Quarante ans après la sortie en salles de L’histoire du monde, partie I de Mel Brooks, Hulu développe la suite tant attendue, Histoire du monde, partie II. Brooks sera impliqué en tant qu’écrivain et producteur exécutif, aux côtés des comédiens Nick Kroll, Wanda Sykes et Ike Barinholtz. La production devrait commencer au printemps 2022 et les scénaristes ont commencé à travailler sur les scripts ce mois-ci, rapporte Variety.

Après une série de parodies de longs métrages comme Blazing Saddles et Young Frankenstein, Brooks a écrit et réalisé History of the World, Part I, un film d’anthologie qui a usurpé diverses épopées historiques et bibliques. Le film comprenait des sketchs se déroulant à l’âge de pierre, l’Ancien Testament, l’Empire romain, l’Inquisition espagnole et la Révolution française. Le film de 1981 se termine par une série de teasers pour les attractions à venir, notamment Hiler on Ice, Jews in Space et des funérailles épiques de Viking. À l’époque, la blague était que Brooks n’avait jamais eu l’intention de faire la deuxième partie.

« J’ai hâte de dire une fois de plus la vraie vérité sur toutes les histoires bidons que le monde a été amenés à croire appartenir à l’Histoire », a déclaré Brooks à Variety. La nouvelle série sera produite par Searchlight Television et 20th Television. Il comportera huit épisodes. David Stassen (The Mindy Project) et Kevin Salter (Young Frankenstein Live) font également partie de l’équipe de rédaction.

Brooks est membre du club EGOT, possédant un Oscar pour les producteurs, quatre Emmys, trois Grammys et trois Tony Awards. Ses autres films incluent Spaceballs, Silent Movie, High Anxiety et Robin Hood: Men in Tights. Brooks a également produit The Elephant Man de David Lynch et l’adaptation cinématographique de la comédie musicale The Producers en 2005.

Les plus récentes nominations aux Emmy Awards de Brooks sont venues de ses spéciaux Mel Brooks et Dick Cavett Together Again (2012), Mel Brooks Strikes Back: With Mel Brooks et Alan Yentob (2013) et Mel Brooks: Live at the Geffen (2015). Il a également obtenu une nomination pour le meilleur acteur invité dans une série comique pour The Comedians (2015).

Kroll est surtout connu pour sa série Comedy Central Kroll Show et a co-créé la série animée Netflix Big Mouth. Sykes est un humoriste bien-aimé, qui a récemment joué dans des épisodes de Black-ish, Curb Your Enthusiasm et The Upshaws de Netflix. Barinholtz a joué dans The Mindy Project, The League, Bless the Harts et MadTV.