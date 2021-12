Le film « Comment le Grinch a volé Noël » est enfin diffusé juste à temps pour Noël

L’adaptation mettant en vedette Jim Carrey de How The Grinch Stole Christmas du Dr Seuss a été ajoutée à la plateforme de streaming Peacock de NBCUniversal au dernier moment avant Noël. Le film était un ajout surprenant à Peacock car il n’était pas inclus dans la liste des sorties de décembre du streamer. Réalisé par Ron Howard, le film est une adaptation du livre de Seuss de 1957 et a été la première adaptation long métrage d’une histoire de Seuss.

Comment le Grinch a volé Noël est sorti en salles en novembre 2000 et met en vedette Carrey dans le rôle du Grinch. Grâce en partie au maquillage complexe que Carrey portait pour donner vie au personnage tout vert, le film a remporté l’Oscar du meilleur maquillage. Le film a également été nominé pour les Oscars de la meilleure direction artistique et de la meilleure conception de costumes. Bien que How the Grinch Stole Christmas n’ait pas été un grand succès auprès des critiques, le public s’est précipité pour le voir. Il a rapporté 345 millions de dollars et a été l’un des films les plus rentables de 2000. C’est toujours le troisième film de vacances le plus rentable de tous les temps, derrière seulement 2018 Le Grinch et Seul à la maison.

Peacock abrite également la première adaptation de How the Grinch Stole Christmas !, le spécial télévisé emblématique de 1966 réalisé par Chuck Jones et Ben Washam. Cette version de l’histoire a été racontée par Boris Karloff, qui a également exprimé le Grinch, et est devenue un classique éternel des vacances. Le film spécial de 1966 et le film 2000 ne sont disponibles que sur Peacock avec un abonnement Peacock Premium, qui coûte 4,99 $ par mois. Peacock Premium Plus, qui comprend presque tout sur Peacock sans publicité, coûte 9,99 $ par mois.

En 2018, Universal Pictures a de nouveau adapté The Grinch, en faisant appel à son studio d’animation Illumination pour produire le film. Il a été réalisé par Scott Mosier et Yarrow Cheney, avec Benedict Cumberbatch exprimant The Grinch. Le film a été un succès au box-office, rapportant 511 millions de dollars dans le monde, prouvant que le public aime toujours regarder le cœur du Grinch grandir en trois tailles. Le Grinch est disponible en streaming sur Hulu avec un abonnement premium Hulu Plus Live TV.

Étonnamment, bien que The Grinch ait été un énorme succès, Universal n’a jamais mis de suite en développement. Illumination n’est pas contre la création de suites, car le studio a produit la franchise Moi, moche et méchant qui comprend quatre films. Les suites d’Illumination à The Grinch sont The Secret Life of Pets 2, qui sortira en salles en 2019, et Sing 2, qui ouvrira le 22 décembre. Une cinquième entrée dans la franchise Moi, moche et méchant, Minions: The Rise of Gru, ouvre le 1er juillet. Un film Super Mario Bros. est également en développement avec Nintendo et prévu pour décembre 2022.