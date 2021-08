Le film critique de Jeffrey Dean Morgan monte dans les charts Netflix

Parfois, des films inattendus se frayent un chemin dans le top 10 de Netflix, et la dernière surprise est un thriller à la critique qui est sorti en 20202. The Postcard Killer met en vedette Jeffrey Dean Morgan en tant que père enquêtant sur le meurtre de sa fille, et il grimpe actuellement Les charts de Netflix au numéro sept. Le film met également en vedette Famke Janssen et The Good Fight’s Cush Jumbo, et est réalisé par Danis Tanovich.

“Dans The Postcard Killings, basé sur le roman à succès de James Patterson et Liza Marklund #1 du New York Times, le monde du détective NY Jacob Kanon (Jeffery Dean Morgan) est détruit lorsque sa fille et son gendre sont brutalement assassinés à Londres”, lit le synopsis officiel. “Incapable de rester les bras croisés et de ne rien faire, Jacob se rend à Londres pour obtenir les réponses dont il a besoin. Alors qu’il apprend que des meurtres odieux similaires se produisent à travers l’Europe – chacun précédé d’une carte postale envoyée à un journaliste local – Jacob est dans une course contre la montre pour arrêter les tueries et trouver justice pour sa petite fille.”

Le film suit actuellement les films originaux de Netflix The Kissing Booth, The Kissing Booth 3, Beckett et Vivo, dans les charts Netflix, ainsi qu’Assassin’s Creed et Hotel Transylvania 3: Summer Vacation. Le film n’a pas bien fait la critique lors de sa sortie, se situant à 25% des critiques et 35% du public sur Rotten Tomatoes. “Un thriller fatigué et horriblement écrit qui est une corvée à affronter depuis son début brièvement prometteur jusqu’à sa fin inepte”, lit-on dans une critique cinglante.

“Il y a une certaine simplicité dans The Postcard Killings qui est incontestablement ruinée à mesure que de plus en plus de réponses sont révélées, pour être sauvées par une performance mesurée de Morgan et une belle cinématographie”, a lu un autre. « Pourquoi les tueurs en série dans les mauvais films et livres semblent-ils moins intéressés par le meurtre de leurs victimes que par le montage de projets d’art conceptuel ? » s’est demandé leur critique dans The Hollywood Reporter. Cependant, le film n’est pas disponible en streaming sur Netflix aux États-Unis, mais les téléspectateurs curieux peuvent le consulter sur Hulu.