Le film d’action épique de Netflix que tout le monde attendait est maintenant en streaming

Jeymes Samuel, le réalisateur du nouveau long métrage très attendu de Netflix, The Harder They Fall, a grandi en regardant et en aimant les westerns. Cependant, il avait toujours l’impression qu’il manquait quelque chose – plutôt quelqu’un. Beaucoup de gens. « Traditionnellement dans les westerns hollywoodiens, les Noirs, les Chinois, les autres personnes de couleur et les femmes étaient toujours présentés comme des serviteurs », a déclaré Samuel, dans le cadre du matériel de presse de Netflix pour son nouveau film pour le streamer qui marque ses débuts en tant que réalisateur. Et qui est né de personnages réels du Far West. Des personnages qui incluent des hommes et des femmes noirs que ce genre d’histoires de genre a trop souvent négligé.

Une critique de USA Today qualifie celui-ci de « shoot-’em-up occidental élégant à retenir ». Et c’était certainement l’une des sorties Netflix les plus attendues en octobre. Il a fait ses débuts dans certains cinémas vers la fin du mois et Netflix l’a rendu disponible en streaming à partir d’aujourd’hui.

The Harder They Fall — en streaming sur Netflix

Une scène du nouveau film original de Netflix, « The Harder They Fall ». Source de l’image : David Lee/Netflix

L’intrigue de base ici est assez simple. Le personnage central – le hors-la-loi Nat Love, joué par Jonathan Majors – apprend que son ennemi juré Rufus Buck (joué par Idris Elba) sort de prison. Love entreprend de rassembler son gang, de retrouver Buck et de se venger.

« Ceux qui l’accompagnent dans ce western assuré et juste de la nouvelle école incluent son ancien amour Stagecoach Mary (Zazie Beetz), ses bras droit et gauche – le colérique Bill Pickett (Edi Gathegi) et le dessinateur rapide Jim Beckwourth (RJ Cyler) – et un adversaire surprenant devenu allié », explique Netflix. Rufus Buck, quant à lui, a son propre équipage terrifiant.

Ils incluent « Treacherous » Trudy Smith (Regina King) et Cherokee Bill (LaKeith Stanfield). « J’ai tellement aimé les westerns en grandissant que lorsqu’ils ont inventé Google, j’ai commencé à rechercher tous ces grands personnages que nous n’avons jamais appris à travers les films », a déclaré Samuel à Netflix.

Le vrai Lone Ranger

Fait amusant à propos de ce film : dans ce film, Delroy Lindo joue un Black US Marshal du nom de Bass Reeves. Vous n’avez probablement jamais entendu ce nom auparavant. Mais vous avez presque certainement entendu le nom de la figure de la culture pop basée sur Reeves : The Lone Ranger.

Chez Rotten Tomatoes, pendant ce temps, le film a des scores assez stellaires dès le départ. Il a actuellement un score d’audience de 93%, basé sur plus de 50 évaluations d’utilisateurs. Et le score des critiques s’élève à 88%, sur la base de 117 avis. Comme cette note de 4/5 de .: « The Harder They Fall est un ajout digne du public et digne du canon occidental qui sait s’amuser avec une histoire familière. »