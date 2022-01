Le film d’action le plus brutal de Zack Snyder vient de débarquer sur Netflix

Même sans un film d’action hack-and-slash stylisé et riche en testostérone du réalisateur Zack Snyder qui les a romancés, les guerriers de l’ancienne Sparte étaient déjà devenus l’une des figures les plus machos de toute l’histoire du monde. Je pense que mon histoire préférée est celle du moment où une armée ennemie – dirigée par le père d’Alexandre le Grand – était juste à l’extérieur de la cité-État de Sparte, et ils ont envoyé aux Spartiates une note d’avertissement. En gros, en disant allez les gars, abandonnez-vous. Vous et votre peuple êtes dans un monde de souffrance si nous entrons à l’intérieur. J’aimerais imaginer que les Spartiates n’ont même pas cillé lorsqu’ils ont renvoyé la réponse en un mot la plus passive-agressive et pourtant la plus cool : « Si ». Snyder, pour sa part, a décrit des exemples similaires de mauvaise affirmation comme celui-ci dans les 300 de 2007 (qui est maintenant diffusé sur Netflix).

Comme à l’époque où un ennemi qui avançait pour une raison quelconque a eu l’idée de crier à travers le champ de bataille aux Spartiates : Jetez vos armes, les gars ! Je paraphrase, bien sûr. Néanmoins, la réponse textuelle du roi Léonidas de Sparte s’est transformée en un célèbre cri de guerre : « Molon labe ». C’est-à-dire » venez les prendre « .

300 films de Zack Snyder, maintenant sur Netflix

La majeure partie de l’attention au cours de 300 est consacrée à la dramatisation des événements qui ont immédiatement précédé et pendant la perte des Spartiates à la bataille des Thermopyles. Ce dernier a été l’un des massacres les plus célèbres de l’histoire militaire, lorsqu’une force grecque de quelques centaines d’hommes dirigée par les Spartiates a couvert la retraite d’une force grecque plus importante. Le premier l’a fait, comme le montre le film, face à une armée perse qui était exponentiellement plus grande.

Dans le film 300 de Snyder, l’acteur écossais très maussade Gerard Butler incarne Leonidas. Et, en tant que tel, il arrive à livrer bon nombre des lignes les plus mémorables. Comme lors d’un affrontement avec l’imposant Xerxès, qui prévient Léonidas : « Il n’est pas sage de se dresser contre moi. Imaginez quel sort horrible attend mes ennemis quand je tuerais volontiers n’importe lequel de mes propres hommes pour la victoire.

Léonidas : « Et je mourrais pour l’un des miens. »

Tout cela pour dire que peu d’événements historiques étaient aussi taillés sur mesure pour le traitement Snyder que celui-ci.

Réaction et avis

Comme vous pouvez le deviner à partir du contenu ici, le public a essentiellement adoré le film. En utilisant Rotten Tomatoes comme guide, le film 300 a actuellement un score d’audience de près de 90 %. Ce qui est déjà assez élevé. Mais aussi encore plus impressionnant si l’on considère que le score a été dérivé de plus de 250 000 évaluations d’utilisateurs.

Les critiques, quant à eux, ont trouvé comparativement moins à se divertir ici. Ils ont donné au film un score de 61% sur Rotten Tomatoes, un pourcentage basé sur 236 critiques. Comme celui-ci, de feu Roger Ebert dans le Chicago Sun-Times. Il a pleurniché: « 300 ont des caricatures unidimensionnelles qui parlent comme des lutteurs professionnels branchant leur prochaine querelle. »