Le film d’action le plus fou de Zack Snyder est maintenant sur Netflix

Un classique de 2011 du réalisateur Zack Snyder fait partie des nouveaux films sur Netflix disponibles en streaming ce mois-ci. Nous faisons bien sûr référence à Sucker Punch – un kaléidoscope visuel trippant qui, quoi que vous puissiez dire d’autre à ce sujet, est très, très Snyder. C’est-à-dire que c’est un grand film impétueux, chargé de belles femmes et d’effets spéciaux. Et les critiques ne peuvent pas le supporter.

Le film met en vedette Emily Browning dans le rôle d’une jeune femme nommée Babydoll. Et il a actuellement un score de critiques assez abyssal de 22% sur Rotten Tomatoes. Un fait aléatoire que je soulignerai : je suis un grand fan des Beatles, et non seulement ce film a une bande-son assez tueuse. Il y a une version de Tomorrow Never Knows des Beatles dessus qui m’a vraiment impressionné. C’est une coupe profonde unique en son genre des Fab Four, clôt l’album Revolver, et la version pour Sucker Punch reçoit un éclat moderne et rock que j’ai beaucoup apprécié.

Sucker Punch

Sucker Punch, le film époustouflant et époustouflant de Zack Snyder – avec Emily Browning, Vanessa Hudgens, Jena Malone, Carla Gugino, Jamie Chung, Abbie Cornish, Oscar Isaac, Jon Hamm et Scott Glenn – est maintenant sur Netflix pic.twitter. com/0Qkrdy0s0Z – Netflix (@netflix) 14 décembre 2021

Bref, revenons au film. Extrait du résumé officiel de Netflix : « Piégé dans un asile abusif des années 1950, un adolescent planifie une évasion à travers une danse envoûtante qui évoque des mondes fantastiques somptueux et violents. »

Le reste de la distribution comprend Abbie Cornish, Jamie Chung, Oscar Isaac et Jon Hamm, pour n’en nommer que quelques-uns. La violence dans le film, notons-le, est exagérée, Snyder lui-même la décrivant à l’époque comme « Alice au pays des merveilles avec des mitrailleuses ». Cela a conduit un critique du Chicago Reader à résumer ainsi les problèmes de la plupart des critiques avec le film :

« Des bombasses aux armes à feu combattent des méchants assortis et leurs sbires robots dans ce fantasme d’action dégoûtant et repoussant. »

Nouveaux films sur Netflix ce mois-ci

Une fois que vous avez terminé avec Sucker Punch – ou si l’œuvre de Snyder n’est pas vraiment votre tasse de thé – voici nos suggestions pour certains des autres nouveaux films sur Netflix ce mois-ci qui pourraient valoir votre temps. Soit dit en passant, tous ces éléments sont des originaux de Netflix.

La main de Dieu. Commençons par la somptueuse lettre d’amour visuelle du réalisateur Paolo Sorrentino à la ville italienne de Naples. Il a fait ses débuts sur Netflix cette semaine – et voici le résumé, du streamer. « Le jeune Fabietto poursuit son amour pour le football alors que la tragédie familiale frappe, façonnant son avenir incertain mais prometteur en tant que cinéaste. »

Basé sur la seule bande-annonce, il y a un magnifique balayage atmosphérique et une beauté visuelle dans ce film qui transcende le langage et le lieu. « La Main de Dieu est une histoire pleine de joies inattendues, comme l’arrivée de la légende du football Diego Maradona, et une tragédie tout aussi inattendue », explique le matériel de presse de Netflix.

Le pouvoir du chien. Celui de la réalisatrice Jane Campion, quant à lui, met en vedette Benedict Cumberbatch, était l’une des sorties Netflix les plus attendues de l’automne, et il regorge d’appâts de récompenses. Dans le film, Cumberbatch joue un éleveur maussade et en colère mais charismatique nommé Phil Burbank. Il est au centre d’un récit sur l’amour, la solitude et la masculinité toxique.

Le titre du film, d’ailleurs, vient de la Bible. Plus précisément, du Psaume 22 :20 : « Délivre mon âme de l’épée ; ma chérie du pouvoir du chien.

L’impardonnable. Enfin, découvrez le nouveau film Netflix de Sandra Bullock qui a fait ses débuts sur le streamer il y a quelques jours. Ne serait-ce que pour voir pourquoi il reste le film n°1 sur Netflix en ce moment. Elle y incarne une femme qui vient de sortir de prison après avoir purgé une peine pour un crime violent.