Le film d’action Netflix Revenge touche trop de notes familières

Le nouveau film de vengeance bourré d’action de Netflix est arrivé. Kate suit un assassin lors de sa dernière mission à travers Tokyo, affrontant pratiquement l’intégralité des Yakuza.

Pour les fans de films de vengeance et de films d’arts martiaux, Kate aura certainement un certain attrait, mais pour tous ceux qui recherchent une nouvelle entrée dans le genre, cela risque de décevoir.

On peut prédire où va le film depuis le début, et malgré quelques chorégraphes de combat impressionnants et un rythme serré, nous atteignons un point de saturation avec ce genre de cinéma. John Wick et Birds of Prey ont placé la barre très haut ces dernières années, et bien que Kate joue dans leur stade, elle ne suit pas.

Kate sera diffusée sur Netflix le vendredi 10 septembre.

De quoi parle Kate ?

Kate a une configuration merveilleusement simple. Un assassin d’élite travaillant à Tokyo, Kate (Mary Elizabeth Winstead), est empoisonné. Elle a environ un jour à vivre et aucun moyen d’arrêter les effets du poison sur son corps.

Plutôt que d’accepter l’offre de son médecin pour la garder à l’aise jusqu’à la fin, elle fait ce que tout bon tueur à gages sans attachement humain ferait. Elle utilise le peu de temps dont elle dispose pour s’en prendre aux gens qui lui ont fait ça.

Bien sûr, tout cela est compliqué par le fait qu’on ne sait pas du tout qui lui a fait ça ou pourquoi. Ajoutez la fille adolescente de son dernier coup, et vous avez un peu de chaos amusant alors qu’elle protège la fille tout en restant en mission.

Jusqu’ici tout va bien! C’est le genre de configuration simple qui permet une narration nette axée sur l’action et le personnage plutôt que sur d’autres points de l’intrigue.

Cycles de violence

Mais Kate n’est jamais à la hauteur de son potentiel générique.

Il a des choses intéressantes à dire, sans aucun doute. En son cœur, Kate explore des cycles de violence, où des mondes souterrains entiers sont construits sur des rivalités sans fin, où les nouvelles générations s’appuient sur la mort et la destruction qui les ont précédées.

Dans tout cela, il y a une reconnaissance de la manière dont le colonialisme américain est à blâmer pour une grande partie de cette violence, ainsi qu’une tentative d’expiation dans le film. Mais malgré tout, l’optique peu recommandable d’une femme blanche tuant des hordes d’ennemis japonais sans nom n’est pas entièrement résolue.

Le contrecoup contre un autre acteur récent de femmes blanches tuant des personnes de couleur, Peppermint, n’a apparemment pas eu un effet énorme sur les gens derrière Kate.

Une tentative de 11e heure de condamner l’hégémonie culturelle des Américains à l’étranger est sapée dans un film qui, pendant la majeure partie de sa durée, semble se prélasser dans son propre amour superficiel de la culture pop et de l’esthétique japonaises sans faire de ses personnages japonais beaucoup plus que des cibles.

Avis de Kate : Le verdict

Le plus gros inconvénient de Kate est que j’ai l’impression d’avoir déjà vu ce film. Et pas seulement une ou deux fois. Je l’ai beaucoup vu.

Netflix a été accusé de ne contenir que du contenu d’élevage industriel sur la base des chiffres froids de son algorithme. Et Kate ne fait pas grand-chose pour dissiper cette impression.

C’est du cinéma d’action en chiffres. C’est jouer les tubes, sans aucun doute, mais sans aucune innovation ou de nouveaux angles amusants.

Kate est un petit peu John Wick, un petit peu Nikita, un petit peu Crank, un petit peu Gunpowder Milkshake et un petit peu Birds of Prey. L’excellente performance de Mary Elizabeth Winstead dans ce dernier aurait tout aussi bien pu être son audition pour ce rôle similaire mais beaucoup moins gratifiant.

Kate est le cinéma d’action en chiffres.

Si vous voulez vous éteindre le cerveau et profiter de scènes d’action bien exécutées – et qui ne le fait pas, du moins parfois ? — Kate est certainement un choix facile. Il y a une raison pour laquelle les gens rejouent les tubes, après tout.

Vous pouvez consulter Kate le 10 septembre sur Netflix.