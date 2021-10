Le film d’Adam Sandler revient dans le Top 10 de Netflix malgré de mauvaises critiques

Le film de comédie d’horreur d’Adam Sandler, Hubie Halloween, est de retour dans la liste des 10 meilleurs de Netflix ce week-end malgré ses critiques généralement médiocres. Le film met en vedette Sandler en tant qu’employé de charcuterie qui est généralement moqué par la ville pour sa stupidité, mais il prend sur lui d’être « l’assistant d’Halloween » une nuit par an. Alors que de nombreux critiques et téléspectateurs se sont moqués du film l’automne dernier, il semble qu’ils le revisitent à la fin de la saison.

Hubie Halloween figure au numéro 4 de la liste des « 10 meilleurs films » de Netflix au moment d’écrire ces lignes. Cela ne fait probablement pas de mal qu’il s’agisse d’un film original de Netflix et que Netflix en ait fait la promotion avec d’autres contenus sur le thème d’Halloween dans son application au cours des deux dernières semaines. Pourtant, de nombreux commentateurs des médias sociaux ont été amusés dimanche de voir ce flop critique revenir dans la file d’attente. Certains défenseurs du film ont même émis l’hypothèse que ses critiques avaient exagéré leur haine à son égard.

« J’ai fait une rewatch Hubie Halloween et je peux confirmer, c’est toujours terrible », a tweeté une personne cette semaine. Un autre a répliqué: « Hubie Halloween est un film d’Halloween absolu de niveau divin », tandis qu’un troisième a écrit: « Hubie Halloween est un film de saison effrayant d’élite. »

Au moment d’écrire ces lignes, Hubie Halloween a un score de 52% sur le « Tomatomètre » de Rotten Tomatoes, basé sur 82 avis de critiques professionnels de confiance. Il a un score encore plus bas de 43% parmi les membres du public, sur la base de plus de 1 000 évaluations soumises par les utilisateurs. De nombreux téléspectateurs ont convenu que le film plaisait le plus aux fans nostalgiques des films plus anciens de Sandler, et pas tellement aux nouveaux arrivants.

Il convient également de noter que de nombreux fans pensent que Hubie Halloween est en soi une sorte de méta-blague jouée sur l’industrie cinématographique. En effet, en 2020, Sandler a été salué par la critique pour sa performance dans Uncut Gems, et il y a même eu un buzz autour de sa performance aux Oscars. Au cours de sa tournée de presse pour cette saison de récompenses, Sandler a proféré une menace en plaisantant dans une interview avec Howard Stern.

« Si je ne comprends pas, je vais revenir et en faire un [movie] encore une fois c’est si mauvais exprès juste pour vous faire tous payer. C’est comme ça que je les ai », a déclaré Sandler. En fin de compte, il n’a même pas été nominé pour sa performance dans Uncut Gems, et les fans n’ont pas pu s’empêcher de noter que Hubie Halloween était le tout prochain film qu’il a sorti.

Pour le meilleur ou pour le pire, il semble que Hubie Halloween revienne chaque année en octobre, obligeant les fans à reconsidérer leurs sentiments mitigés à ce sujet. Le film est maintenant diffusé sur Netflix, tout comme Uncut Gems.