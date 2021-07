Le film d’animation Injustice de DC a choisi un ancien de Smallville, Star Trek: Discovery Star et plus

Selon THR, la distribution de voix d’Injustice comprend également Laura Bailey dans le rôle de Lois Lane et Rama Kushna, Zach Callison dans le rôle de Damian et Jimmy Olsen, Brian T. Delaney dans le rôle de Green Lantern, Brandon Michael Hall dans le rôle de Cyborg, Edwin Hodge dans le rôle de M. Terrific et Killer Croc, Oliver Hudson comme Plastic Man, Gillian Jacobs comme Harley Quinn, Yuri Lowenthal comme Mirror Master, Flash et Shazam, Derek Phillips comme Nightwing et Aquaman, Kevin Pollak comme Joker et Jonathan Kent, Anika Noni Rose comme Catwoman, Reid Scott comme Green Arrow et Victor Zsasz , Faran Tahir comme Ra’s al Ghul, Fred Tatasciore comme Captain Atom, Janet Varney comme Wonder Woman et Andrew Morgado comme Mirror Master Soldier. Matt Peters, qui a réalisé le film d’animation Justice League Dark, a réalisé Injustice à partir d’un scénario écrit par Batman: Ernie Altbacker de Hush.