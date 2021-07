Le film d’animation Super Mario Bros. de 1986 est en cours de restauration en 4K

Il y a longtemps, dans l’une des premières fonctionnalités de Total Recall que j’ai jamais écrites pour ce site, j’ai couvert The Great Mission to Save Princess Peach !, le premier – et à bien des égards toujours le meilleur – film Nintendo jamais réalisé.

Voici ce que j’écrivais à l’époque :

L’intrigue du film est assez classique. Deux plombiers (qui, pour une raison quelconque, travaillent dans une épicerie) sont entraînés dans un monde de jeux vidéo, mettant en vedette à peu près tous les méchants de la franchise auxquels vous pouvez penser, et doivent sauver une princesse (et botter le cul de Bowser) pendant qu’ils êtes là-dedans. Spoilers : ils sauvent la mise. Fait amusant: le film préfigure également peut-être la plus grande rencontre de boss de Mario, alors que le mouvement «attrapez Bowser par la queue» de Mario 64 fait en fait ses débuts dans Great Mission. Il y avait une animation décente, une belle intrigue “couvre toutes les bases” (en termes d’obtention de tous les personnages et lieux du jeu) et quelques acteurs de la voix de pub-trivia-esque, dont Mario étant le narrateur de Sega Rally 2 et Luigi étant, génialement, Télémaque d’Ulysse 31.

Fait intéressant, cependant, j’ai clôturé cet article avec:

Bien qu’il soit peut-être sorti au plus fort de Mario-mania, mettant en vedette des comédiens de renom et se débrouillant plutôt bien lors de sa sortie en salles au Japon (il avait même sa propre gamme complète de produits en espèces), en 2012, le film n’a jamais existait. Il est sorti une fois en VHS au Japon, et c’est tout. Pas de sortie internationale. Pas de sortie DVD. Rien. À moins que vous ne vouliez payer une menthe pour une cassette vidéo japonaise, en fait, la seule façon de pouvoir la regarder est sur YouTube.

G/O Media peut toucher une commission

Et hé, que sais-tu, Carnivol a fait exactement cela. En travaillant pendant des années sur le projet, et en commençant par quelques copies VHS, ils ont finalement mis la main sur une version cinéma 16 mm du film, et ont rogné à la fois la restauration de la bobine d’origine et la mise à l’échelle du film en 4K depuis. .

Ce n’est pas non plus un petit projet parallèle ; Carnivol estime qu’au total, les efforts pour obtenir, numériser et restaurer ce film leur ont coûté environ 20 000 $ US.

Vous trouverez ci-dessous les résultats actuels (et inachevés) de ce projet, une version largement supérieure du film à celles précédemment disponibles :

Comparez cela à la version que j’ai partagée en 2012, qui…

Aussi beau que soit le travail de Carnivol, il est toujours incomplet, et afin de finaliser l’ensemble du projet, ils sont en train de remettre les fichiers bruts et de travailler à quelqu’un qui, espérons-le, pourra terminer le travail. .

Le film entier a été téléchargé dans la première vidéo ci-dessus, mais si vous voulez tout regarder et comprendre ce qui se passe, vous devez savoir qu’il n’y a que des sous-titres automatiques, et dans ce cas ce ne sont pas… fonctionne très bien.