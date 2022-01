Le film de braquage de Ben Affleck, The Town, explose sur Netflix

S’ils décernaient des prix aux acteurs qui tirent le meilleur parti de quelques minutes d’écran dans un long métrage, le regretté Pete Postlethwaite serait un candidat facile – pour, à tout le moins, la scène du fleuriste dans le thriller policier Ben Affleck de 2010 La ville. .

Ce long métrage de Boston, avec une distribution qui comprend également Jon Hamm, Jeremy Renner et Blake Lively, est l’un des films les plus regardés aux États-Unis sur Netflix en ce moment. C’est selon la liste des 10 meilleurs films en cours du streamer, qui a actuellement The Town au n°5. Quelle que soit la raison pour laquelle les gens se gavent assez en ce moment, cependant, l’inclusion trop brève de Postlethwaite dans le film est l’une des choses les plus mémorables à ce sujet, pour moi. Et vous pouvez découvrir son incroyable scène dans le clip ci-dessous (cela ne gâchera rien du film, d’ailleurs, si vous ne l’avez pas encore vu).

La ville Netflix

Dans le film, Postlethwaite joue Fergus « Fergie » Colm – un chef de la mafia locale avec l’accent irlandais le plus sinistre que vous ayez jamais entendu de votre vie. La scène dont je parle montre Postlethwaite en train d’extraire chaque goutte de malice qu’il peut de ses lignes, qu’il livre tout en coupant avec désinvolture des roses dans son magasin de fleurs qui sert également de façade à ses divers méfaits criminels.

Affleck incarne le braqueur de banque Doug MacRay, qui passe au magasin pour dire à Colm qu’il ne travaille plus pour lui. Il est sorti.

La grosse tête de viande près de la porte garde les bras croisés, observant avec méfiance le MacRay d’Affleck. Non seulement Colm refuse de prendre « non » pour une réponse. Il se moque de MacRay en retour : « Tu vas faire ça pour moi, ou je vais te couper les noix, comme j’ai coupé celles de ton papa. »

Il continue en déchaînant un torrent d’invectives et de méchanceté à l’encontre de MacRay, dans un monologue dévastateur qui parvient à insulter les deux parents décédés de MacRay. Tout en précisant également que MacRay a des obligations dont il ne peut se soustraire, et oh oui, je sais aussi où habite ta petite amie. C’est une scène de tuerie.

Avis et réaction

Cette scène est d’autant plus impressionnante, du moins pour moi, que si je comprends bien, Postlethwaite était assez malade à l’époque. Et c’était le dernier film dans lequel il était avant sa mort. Un travail de niveau supérieur, jusqu’à la fin.

Le reste du film est aussi très bien. Les vols sont captivants à regarder, les fusillades sont désordonnées et chaotiques, et j’ai trouvé que mon attention ne s’égarait jamais à peu près tout au long de l’affaire. J’aime les films de braquage presque autant que tout ce qui touche à l’espionnage. C’est un format qui dicte des paramètres très spécifiques, qui vous oblige à faire preuve de créativité en tant qu’artiste et à apporter votre écriture et votre cinéma A-game afin de ne pas produire quelque chose de banal.

Chez Rotten Tomatoes, The Town a actuellement un score de critiques assez impressionnant de 92%. C’est basé sur 235 critiques, comme celle-ci d’un critique du journal britannique The Spectator : « Donc ce n’est pas frais, exactement, mais c’est tendu et excitant et bien joué et vous finissez par vous soucier des gens que vous ‘ ai été manipulé pour se soucier de. Je te demande : que demander de plus d’un voyage au cinéma ?

En ce qui concerne le public, The Town a un score d’audience de 85% pour Rotten Tomatoes. Bien que ce soit légèrement inférieur au score des critiques, c’est sans doute plus impressionnant, car il est dérivé de plus de 100 000 évaluations d’utilisateurs.