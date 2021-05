Le film de braquage de zombies délirant et divertissant de Netflix est le meilleur film en streaming cette semaine – .

Netflix mérite une salve d’applaudissements, et je vais vous dire pourquoi.

À ce stade, un certain type de fan de la culture pop n’a pas besoin d’une autre armée de morts-vivants menaçant d’anéantir le fil de l’humanité. J’y ai été, j’ai fait ça. J’ai besoin de quelque chose de nouveau, de frais et d’excitant – et une certaine attitude ne fait certainement pas de mal. Le plus récent film original à succès de Netflix, Army of the Dead, a coché toutes ces cases et plus pour moi, et a apparemment fait la même chose pour beaucoup d’entre vous aussi (puisque le titre d’action dirigé par Dave Bautista est en tête de notre liste des films les plus regardés films sur les principales plateformes de streaming cette semaine). L’écriture était nette, avec de bonnes plaisanteries, des personnages amusants, une action exagérée et l’ajout à la fois d’un élément de casse ainsi que d’excès comme un tigre zombie. “C’est un tigre zombie (explétif), qui dépasse les bornes”, déplore Martin, l’associé du propriétaire du casino Bly Tanaka, pendant le film.

Au moment d’écrire ces lignes, le film avait respectivement 70 % et 76 % de critiques et un score d’audience sur le site Web d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes. Netflix, pour sa part, dit qu’il n’y a vraiment pas de meilleure façon de décrire le succès du film jusqu’à présent que de noter qu’il l’écrase absolument sur le service de streaming, qui a déclaré vendredi que Army of the Dead devrait être l’un des streamers les plus films populaires à ce jour dans ses quatre premières semaines de sortie.

72 millions de ménages parient sur les morts. ARMY OF THE DEAD a été le film n°1 dans le monde et devrait être l’un des films les plus populaires de Netflix au cours de ses 4 premières semaines. pic.twitter.com/85foTPFAny – NetflixFilm (@NetflixFilm) 28 mai 2021

Selon l’équipe du service de moteur de recherche en streaming Reelgood, qui mesure chaque semaine ce que ses millions d’utilisateurs diffusent le plus et partage les données avec ., Army of the Dead est également le meilleur film cette semaine sur tous les principaux services de streaming. .

Soit dit en passant, le film remplace le film original de Netflix que nous avons noté la semaine dernière, qui était auparavant en tête de liste, malgré de mauvaises critiques. Celui-ci est The Woman in the Window, dirigé par Amy Adams, et, comme indiqué, les critiques l’ont essentiellement mis en lambeaux. La liste Rotten Tomatoes pour The Woman in the Window, par exemple, comprend des pourcentages d’audience et de critiques incroyablement mauvais (37 % et 26 %, respectivement). Le consensus des critiques, selon Rotten Tomatoes, est le suivant : “Un thriller milquetoast et confus qui se noie dans ses hommages frénétiques, The Woman in the Window fera fermer les rideaux du public. “

Néanmoins, il est toujours proche du sommet de notre classement hebdomadaire cette semaine, donc beaucoup de gens aiment apparemment ce qu’ils voient. Et si vous avez besoin de plus de recommandations en matière de diffusion en continu, consultez la liste complète des films les plus regardés en ce moment (du 19 au 26 mai), encore une fois, de l’équipe de Reelgood. Le top 10, y compris les liens qui vous mènent vers les différentes destinations de streaming, sont les suivants :

Armée des morts

La femme à la fenêtre

Ceux qui me souhaitent la mort

Oxygène

Principe

le pays des zombies

Supernova

Un endroit silencieux

Combat mortel

Tom Clancy’s sans remords

