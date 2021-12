Le film de Chris Evans quitte Netflix en janvier 2022

Un film préféré des fans de Chris Evans quitte Netflix dans deux semaines : Snowpiercer. Le drame d’action de science-fiction a été co-écrit et réalisé par Bong Joon-ho, le cinéaste qui a depuis été acclamé pour des films comme Parasite et Okja. C’est le moment idéal pour revisiter son hit de 2013 Snowpiercer avec Evans.

Snowpiercer est une adaptation d’un roman graphique français intitulé Le Transperceneige, et il a été coproduit par les studios de cinéma sud-coréens et tchèques. Contrairement à certains des autres films de Bong, les dialogues de ce film sont presque entièrement en anglais, ce qui a probablement contribué à son succès aux États-Unis. élevé encore plus haut dans la célébrité hollywoodienne, le film pourrait être encore plus acclamé.

Snowpiercer se déroule dans un proche avenir en 2032 et concerne principalement le changement climatique. Dans cette chronologie, les scientifiques ont utilisé une injection d’aérosol stratosphérique pour essayer d’arrêter le réchauffement climatique, pour ensuite le retourner contre lui et déclencher une nouvelle ère glaciaire. Le film se déroule 18 ans après cette calamité, à une époque où les seuls survivants de l’humanité vivent dans un train autonome appelé Snowpiercer qui fait constamment le tour du monde.

Evans joue Curtis Everett, un combattant révolutionnaire au nom des personnes appauvries vivant à l’arrière du train. Ils luttent contre les agents de sécurité armés et contre la désinformation, essayant de déterminer la cause réelle des pénuries de ressources et autres malheurs auxquels les passagers sont confrontés. En chemin, ils font quelques découvertes sur l’ère glaciaire elle-même.

Comme tant d’autres films sud-coréens ces dernières années, Snowpiercer est considéré comme un commentaire sur des problèmes systémiques comme la pauvreté forcée, conduisant finalement les téléspectateurs à la conclusion que la cause du changement climatique est la simple cupidité. Cependant, il est loué par les gens de tout le spectre politique, avec une note positive stupéfiante de 94% sur Rotten Tomatoes.

Le film regorge d’autres visages familiers du public américain, dont Ed Harris, John Hurt, Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer, Ewen Bremner, Alison Pill, Vlad Ivanov et Luke Pasqualino. Parmi les autres stars figurent Song Kang-ho et Go Ah-sung, entre autres.

Snowpiercer est maintenant en streaming sur Netflix, mais ceux qui sont intéressés feraient mieux de l’attraper bientôt. Le film quitte Netflix le samedi 1er janvier 2022.