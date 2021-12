Fireflies in the Sun de Wanda Pictures, une adaptation du véhicule Denzel Washington de 2002, John Q, fait de grands nombres au box-office. Variety a rapporté que Fireflies in the Sun, dont la première a eu lieu en Chine à la mi-décembre, a ouvert la première place dans le pays avec un impressionnant 54,2 millions de dollars au box-office. John Q, sur lequel le film est basé, a été créé aux États-Unis en 2002.

Fireflies in the Sun est présenté comme un thriller policier. Il a été réalisé par Dai Mo et met en vedette Xiao Yang, Janice Man et Simon Yam. Le film suit une famille qui n’a pas de chance après que le fils a eu un accident qui lui a valu un traitement coûteux. Son père fait tout en son pouvoir pour s’assurer que son fils puisse recevoir ce traitement. Fireflies in the Sun a été créé le 17 décembre 2021 en Chine.

Même si Fireflies in the Sun est une adaptation de l’un des films de Washington, il est présenté comme une suite. Selon Variety, le film est décrit comme une suite du thriller 2019 Sheep Without a Shepherd. Chose intéressante, Sheep Without a Shepherd était également une adaptation d’un film étranger, car il était basé sur le film indien de 2013 Drishyam. La publication a noté qu’il est intéressant que Fireflies in the Sun soit présenté comme une suite de Sheep Without a Shepherd, car les deux films ne partagent aucun élément de l’intrigue. De plus, les deux films ne partagent pas le même casting, mis à part le fait qu’ils mettent tous les deux en vedette le chanteur de Chopstick Brothers, Xiao Yang.

Fireflies in the Sun semble avoir plus de succès que le film sur lequel il était basé. John Q, qui a été réalisé par Nick Cassavetes et mettait en vedette Washington, Anne Heche, Ray Liotta et Robert Duvall, est sorti en février 2000. Tout comme Fireflies in the Sun, John Q suit un homme qui prend des mesures extrêmes après avoir découvert que son fils a besoin d’un traitement médical coûteux. Le film a récolté plus de 100 millions de dollars au cours de sa sortie en salles.

John Q a peut-être gagné une bonne affaire au box-office, mais cela n’a pas suscité beaucoup de critiques positives de la part des critiques de cinéma. Variety a rapporté que sa propre critique du film était moins que positive. Le média l’a qualifié de » rare cas de propagande politique flagrante dans un grand film hollywoodien … bouillonnant de mélodrame et de situations extrêmes » et a ajouté qu’il servait de » publicité manipulatrice sans vergogne au nom de l’assurance maladie nationale « .