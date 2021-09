Le film de division DC Comics vient de frapper Netflix

in

Septembre est arrivé et un nouveau mois signifie que Netflix propose des tonnes de nouvelles offres à diffuser aux abonnés. L’un de leurs nouveaux ajouts est Green Lantern, l’histoire d’origine très décriée du personnage bien-aimé de DC Comics Hal Jordan, alias Green Lantern. Ryan Reynolds incarne Jordan, un pilote qui trouve un anneau extraterrestre qui lui donne des super pouvoirs, et tous les ennuis qui l’accompagnent. Il met également en vedette Blake Lively, Peter Sarsgaard, Angela Bassett et Taika Waititi.

Reynolds, qui a eu une deuxième chance de jouer un super-héros sarcastique avec Deadpool, a fait part de ses regrets sur la façon dont Green Lantern s’est avéré. Il a récemment expliqué dans une interview pourquoi il plaisantait encore sur l’échec cinématographique une décennie après sa sortie. “Je pense qu’il s’agit plus de rire de moi-même, pas nécessairement de rire des autres personnes impliquées dans un projet”, a expliqué Reynolds. “Mais rire de moi-même et de ma propre contribution à cet échec ou comme vous voulez le caractériser.”

« C’était juste quelque chose que je pensais qu’il valait la peine d’examiner, tu sais ? Reynolds continua. “Et en l’examinant, vous prenez cette énergie qui est – généralement, c’est peut-être blessant ou peut-être que c’est quelque chose qui vous tire vers le bas – et vous finissez par créer une sorte de judo mental avec. Vous utilisez son énergie contre elle et créez quelque chose de positif en sortir.

De même, Waititi, qui est devenu un réalisateur nominé aux Oscars et a récemment joué à nouveau avec Reynolds dans Free Guy, a également continué les blagues. “De quel projet parlez-vous ? Je n’en ai jamais entendu parler”, a plaisanté Waititi dans une interview avec Total Film l’année dernière. “Vert… quoi ?” Cependant, le réalisateur de Thor: Ragnarok a pris la critique du film avec grâce. “Ce genre de chose est génial parce que Ryan et moi avons tous les deux le même sens de l’humour à propos de choses comme ça”, a-t-il déclaré. “Je trouve vraiment drôle d’avoir fait ce film. Le truc, c’est que c’est comme quand les gens se détournent des choses, et ils ne veulent pas admettre qu’ils ont fait quelque chose, ou ils n’y font jamais référence, je trouve c’est pire.”

“Quand vous pouvez vous moquer de vous-même, alors tout le monde comprend:” Oh, nous sommes tous dans la blague “. Parce que si vous prétendez que cela ne s’est jamais produit, cela rend les choses un peu étranges et inconfortables pour tout le monde”, a conclu Waititi. . « Je n’ai toujours aucune idée de ce qu’est ce projet. Je ne suis pas tout à fait sûr de celui dont vous parlez.