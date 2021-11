Le film de Kevin James dans le top 10 de Netflix

Kevin James est une star bien-aimée avec une base de fans mondiale dédiée, et ces fans ont récemment décroché l’un de ses films dans la liste des 10 meilleurs de Netflix. Frappant comme un coup de pied rapide dans le pantalon, le film de 2012 de James Here Comes the Boom a été tellement diffusé qu’il s’est écrasé à la sixième place de la catégorie des 10 meilleurs films de Netflix, battant actuellement d’autres classiques du nouveau millénaire comme The Holiday et American Reunion. . De plus, il occupe la cinquième place du classement des meilleurs programmes pour enfants du streamer.

Dans Here Comes the Boom, James incarne Scott Voss, un professeur de biologie de 42 ans qui était autrefois un lutteur universitaire de la Division I. Dans le but d’aider à collecter des fonds pour le programme de musique de son école, Scott se lance dans les combats de MMA. Après avoir gagné pas mal d’argent pour l’école, Scott apprend que quelque chose est arrivé à l’argent qu’il a gagné en se battant, ce qui signifie qu’il devra participer à un dernier grand combat à Las Vegas, Nevada afin de récupérer ce dont l’école a besoin. Notamment, le titre du film est tiré de la chanson « Boom », des piliers du nu-metal POD

En plus de James, Here Comes the Boom est également co-vedette avec Henry Winkler, Salma Hayek et Joe Rogan. Le film a rapporté plus de 73 millions de dollars lors de sa sortie en salles, doublant presque son budget de 42 millions de dollars. Here Comes the Boom a reçu des critiques mitigées pour la plupart, de nombreux critiques louant James pour sa performance solide. Le film a ensuite été choisi comme l’un des 10 meilleurs films pour un public familial lors de la 21e édition des Movieguide Awards.

Pour les fans de James qui font la queue Here Comes the Boom mais qui en veulent plus, Netflix a un certain nombre de projets à découvrir. Si vous recherchez des films, Netflix propose True Memoirs of an International Assassin, Grown Ups et Hubie Halloween. Il y a aussi deux comédies spéciales de James : Never Don’t Give Up et Sweat the Small Stuff. Enfin, James joue dans sa propre série Netflix, The Crew, sur les manigances quotidiennes d’une équipe de garage NASCAR.

Bien que la série ait été populaire auprès des fans de James et de NASCAR, l’acteur n’était pas sûr au départ qu’il trouverait un public. « Je venais de faire une sitcom qui ne s’était pas très bien passée. C’était bien, mais j’étais un peu dépassé », a déclaré James lors d’une table ronde avec des journalistes plus tôt cette année. « Todd Garner a eu l’idée de « que diriez-vous de faire une sitcom sur NASCAR ? » Je dis : ‘NASCAR est énorme, mais je n’y connais pas grand-chose. Je ne sais pas comment cela fonctionnerait en tant que comédie.' »

« Jeff Lowell a écrit un scénario, une idée du scénario, et cela a tellement pris vie pour moi », a poursuivi James, expliquant comment il a commencé à voir la prémisse prendre forme après l’avoir vue écrite. « Et j’ai réalisé que c’est la même chose. C’est une famille, elle se déroule sur la plus grande scène de tous les temps. C’est fou ce qu’est NASCAR. Le sport m’a tout simplement époustouflé. »