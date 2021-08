Le film de La Doña, María Félix, coûtera des millions de dollars | Instagram

Tout a été aménagé pour que la vie de “La doña“María Félix, le coûteux film à plusieurs chiffres dans lequel l’actrice mexicaine, Eiza González, a été sélectionnée pour interpréter au bras de la société Linden Entertainment, arrive sur les écrans de cinéma.

Le film décrira le succès de María Félix dans les années 40 et 50 principalement, le film coûtera “50 millions de dollars“, comme indiqué et dispose des droits nécessaires pour l’exécuter.

De telle sorte qu’après cela, il a commencé par la recherche d’écrivains qui dépeignent la scène la plus réussie de l’industrie cinématographique, la soi-disant “Maria jolie“, mariée à des personnalités comme Jorge Negrete et Agustin Lara.

C’était Walter López Rivera, administrateur de la succession de Marie Félix, la société qui détient le registre public, tant au Mexique qu’aux États-Unis, des droits de propriété intellectuelle au nom de la « grande diva du cinéma mexicain ».

Entre autres détails qui ont émergé, le nom de Matthew Heineman, du documentaire nominé aux Oscars et primé aux Emmy Awards “Land of Cartels”, qui dirigera le projet de film.

Il a également partagé qu’ayant le feu vert avec les droits, plusieurs acteurs et producteurs se sont approchés depuis l’année dernière pour tenter de s’associer à un film sur “La doña“Cependant, il révèle que c’est Eiza et son équipe qui ont rempli toutes les exigences.

Il faut dire que la trajectoire de María Félix continue d’être une source d’inspiration, “La Doña” qui a fait ses débuts avec le film “Le rocher des âmes“en 1943, succès qui a été suivi dans des productions telles que” Doña Bárbara “,” La femme sans âme, Enamorada “,” La déesse agenouillée “,” Maclovia “,” Tizoc “, parmi beaucoup d’autres titres qui ont forgé sa carrière dans l’industrie .

Née le 8 avril 1914 à Alamos, Sonora, sous le nom de María de los Ángeles Félix Güereña, elle s’aventure non seulement dans le septième art au Mexique, mais aussi à l’étranger, réalisant des films en Espagne, en Italie et en France.

L’administrateur de la succession de María Félix a indiqué qu’ils disposaient d’un budget de 50 millions de dollars comme point de départ, avec l’idée de filmer une grande partie de l’histoire au Mexique et avec des talents nationaux.

Après avoir confirmé la nouvelle, c’était le propre Eiza González, qui était fier d’avoir été sélectionné pour incarner l’une des grandes icônes du “L’âge d’or du cinéma mexicain« En plus d’être « la plus belle » à l’époque, elle a donc partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

C’est l’un des moments les plus excitants de ma vie. J’ai toujours voulu raconter une histoire mettant en scène des femmes, à savoir des femmes latines.

La ténacité de Maria et sa façon féroce de vivre à travers certaines des adversités les plus dures dont j’ai jamais été témoin m’ont inspiré et bien d’autres. Je suis incroyablement honoré de la jouer et d’apporter sa voix et son histoire au monde.