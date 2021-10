Le film de Marvel sur la guerre mondiale Hulk commence la production l’année prochaine, selon une fuite

L’incroyable Hulk de Marvel est le seul film autonome de Hulk dans le MCU à ce jour, et c’est parce que Marvel n’a jamais eu le contrôle total sur les droits du personnage. Hulk (Mark Ruffalo) est l’un des six Avengers originaux, et le personnage est apparu dans tous les films des Avengers depuis lors. Il est également apparu dans Thor: Ragnarok. C’est ainsi que Marvel a raconté l’histoire de Hulk sans donner à Ruffalo son propre film indépendant. Pour rappel, Edward Norton a joué Bruce Banner et Hulk dans le premier film MCU Hulk. Mais cela pourrait changer bientôt. Une fuite passionnante indique que Marvel commencera la production du film World War Hulk l’année prochaine en vue d’une sortie en 2023 ou 2024.

Si c’est exact, les fans obtiendront enfin le film qu’ils ont demandé. Remarquez, certains spoilers Marvel pourraient suivre ci-dessous.

L’histoire de Bruce Banner n’est pas terminée

Les arcs de plusieurs Avengers originaux se sont terminés dans Endgame. Mais l’histoire de Hulk semblait incomplète, compte tenu de ce que nous venions de voir. Banner et Hulk auraient peut-être réconcilié leurs différences, devenant ainsi le nouveau Smart Hulk. Et c’est Hulk qui a joué un rôle essentiel dans le perfectionnement de la machine à voyager dans le temps et dans le rétablissement de tout le monde.

Mais le travail de Banner avec Hulk s’est déroulé hors caméra. Et les scènes d’action étaient plus limitées que prévu. Nous n’avons même jamais eu l’occasion de voir le match revanche Hulk contre Thanos (Josh Brolin) auquel nous nous attendions. Et il n’y avait pas de véritable conclusion à l’histoire d’amour de Nat-Bruce des précédents films Avengers. Là encore, les films Marvel ne peuvent pas offrir tout ce que nous voulons.

Nous n’étions pas sûrs de ce qui arriverait à Hulk après Endgame. Mais lorsque Marvel a annoncé She-Hulk, il était pratiquement acquis que Hulk ferait une apparition. Vous ne pouvez pas avoir un autre film Hulk sans Hulk que nous aimons tous. C’était suffisant pour donner aux fans l’espoir que d’autres histoires de Hulk suivraient.

Puis vinrent les scènes de générique époustouflantes à Shang-Chi. Ils nous disent que l’organisation Avengers est toujours en activité malgré les pertes importantes dans Endgame. Le fait que nous considérions Bruce Banner comme un vengeur par intérim plutôt que comme Smart Hulk est également intéressant. D’une manière ou d’une autre, Banner a décidé de reprendre sa forme humaine. Et encore une fois, cela s’est produit hors écran.

Film Hulk sur la guerre mondiale

Un seul film pourrait-il expliquer tout cela ? Nous n’avons aucune idée de ce que World War Hulk pourrait avoir à offrir, mais The GWW affirme que le projet est en cours de développement. Le film suivra les événements de la série She-Hulk, qui n’a pas encore de date de sortie Disney Plus.

La GWW spécule que Marvel et Disney doivent avoir récupéré les droits de Hulk auprès d’Universal Pictures pour que la guerre mondiale ait lieu. Nous ne le saurons pas avec certitude avant que Kevin Feige & Co. n’annonce le projet. Le prochain Disney Plus Day pourrait très bien être le genre d’événement où Marvel pourrait annoncer les dates de sortie de futurs films et émissions de télévision.

On ne sait pas si World War Hulk sera le nom final du film, mais il existe un scénario comique de Hulk avec le même titre. Dans les bandes dessinées, Hulk revient sur Terre pour se venger après avoir été banni par les Illuminati.

C’est beaucoup à déballer là. Tout d’abord, Hulk a déjà quitté la Terre dans Age of Ultron puis est revenu dans Infinity War. Deuxièmement, les Illuminati sont un groupe de super-héros qui n’a pas encore été introduit. Les rumeurs disent qu’ils apparaîtront dans Doctor Strange 2. Mais ces Illuminati apparaîtront dans une chronologie distincte, pas dans la réalité principale du MCU.

Pendant que vous attendez les nouvelles de World War Hulk, vous pouvez revoir toutes les aventures de Hulk dans le MCU. Voici notre guide sur la façon de regarder Hulk briser les choses dans l’ordre chronologique.