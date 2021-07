Le film de Marvel’s Blade aurait fait un grand pas en avant, alors apportez le sang

Bassam Tariq est surtout connu pour son travail sur Mogul Mowgli, un drame indépendant acclamé par la critique avec Riz Ahmed qui est sorti l’année dernière au Royaume-Uni mais n’a pas encore été distribué en Amérique du Nord. Pour certains, cela peut sembler un choix d’embauche inattendu, mais cela correspond en fait à ce que nous savons du studio. Marvel a le don de faire appel à des cinéastes indépendants pour ses blockbusters, et cette pratique s’est avérée très efficace. Il suffit de regarder Ryan Coogler de Black Panther, Taika Waititi de Thor: Ragnarok ou tout le travail effectué par Joe et Anthony Russo pour la franchise. Aucun d’entre eux n’avait d’expérience dans la réalisation de films avec des budgets de plus de 100 millions de dollars, mais les dirigeants et les cinéastes derrière les films de bandes dessinées les plus populaires au monde ont respectivement reconnu leurs capacités spéciales de narration. Les résultats ont toujours été excellents et ce sera merveilleux de découvrir précisément ce que Tariq excite le studio, en particulier pour un excellent personnage comme Blade.